Во время тренировки ВВС Греции в воздухе столкнулись два F-16
Общество, 26 авг 2010, 17:29
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Во время тренировки ВВС Греции в воздухе столкнулись два F-16
В Греции во время тренировочного полета столкнулись два военных истребителя F-16 Военно-воздушных сил страны. Об этом сообщает Associated Press.
Удалось ли пилотам катапультироваться, пока не известно, также нет данных о жертвах и разрушениях на земле. Один из истребителей был одноместным, второй - двухместным.
Ранее авиакатастрофа с участием военного истребителя произошла в Испании. Во время тренировочного полета разбился истребитель Eurofighter Typhoon.
Инцидент произошел неподалеку от авиабазы Moron de la Frontera, расположенной на юге Андалусии. Тогда погиб пилот из Саудовской Аравии, второй летчик (испанский инструктор) успел катапультироваться. Полет носил обучающий характер.
Погибший пилот из Саудовской Аравии прибыл в Испанию для участия в программе по обучению пилотирования истребителей Eurofighter.