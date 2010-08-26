В Италии совершено покушение на судью, расследующего дела мафии

В итальянском городе Реджо Калабрия совершено покушение на судью Сальваторе ди Ландро, который ведет расследование дела о мафиозной группировке "Ндрангета". Возле его дома прогремел взрыв.

Вполне возможно, что бандиты хотели припугнуть судью. В результате взрыва никто не пострадал, однако ударной волной были повреждены окна и дверь здания, сообщает агентство Associated Press.

Стоит отметить, что в январе аналогичный инцидент произошел возле входа в городской суд Реджо Калабрии. Тогда также никто не пострадал, но зданию был причинен ущерб. Чуть позже еще одному борцу с мафией пришло письмо, в котором лежала пуля. По традиции считается, что таким образом бандиты предупреждают о скорой расправе.

Напомним, что в начале июля с.г. итальянская полиция провела одну из крупнейших за последние годы операций против организованной преступности, задержав около 300 предполагаемых членов преступной группировки "Ндрангета". В том числе около 160 человек, подозреваемых в связях с калабрийской мафией, были арестованы в северной области Ломбардия. Среди задержанных есть бизнесмены и чиновники.

"Ндрангета" была основана в южной области Калабрия. В последние годы она стала едва ли не самой могущественной и кровавой преступной группировкой в стране, превзойдя в том числе сицилийскую "Коза ностру" и неаполитанскую "Каморру". Основная "сфера деятельности" "Ндрангеты" – международная контрабанда кокаина. Причем действуют бандиты не только в Италии, но и в Германии, Колумбии, Испании, Мексике и других странах.