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Пенсионерка из Москвы отдала мошенникам 5 кг золота и более ₽63 млн

Пенсионерка из Москвы отдала мошенникам 5 кг золота и более 63 млн руб.
Под предлогом замены домофона аферисты уговорили пенсионерку назвать им код, поступивший в СМС, для получения новых ключей. В результате злоумышленники забрали у женщины имущество на общую сумму более ₽63,7 млн
Фото: IMAGO / Fleig / Eibner-Pressefoto / Global Look Press
Фото: IMAGO / Fleig / Eibner-Pressefoto / Global Look Press

Пенсионерка из Москвы отдала мошенникам $200 тыс., €20 тыс., ₽4 млн и 5 кг золота за пять дней общения с ними по телефону, сообщает столичная прокуратура.

Сначала женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником сервисной службы. Он сообщил, что в ее доме будет производиться замена домофона. «Под этим предлогом злоумышленник уговорил ее назвать ему код, поступивший в СМС, якобы для получения новых ключей», — отметили в надзорном ведомстве.

Далее пенсионерке позвонил сотрудник Роскомнадзора, который сказал, что ее персональные данные похищены, добавив, что от нее и ее супруга оформлены доверенности. Аферист убедил женщину, что для того, чтобы сохранить сбережения, нужно следовать указаниям по телефону.

За пять дней телефонных разговоров и звонков по видеосвязи с аферистами введенная в заблуждение пенсионерка, называя кодовое слово, отдала курьерам деньги и 20 золотых слитков весом по 250 г каждый. Кроме того, злоумышленники забрали у женщины имущество на общую сумму более ₽63,7 млн.

В прокуратуре призвали класть трубку, если собеседник попросил назвать код из СМС, пытался узнать о финансовом положении, наличии банковских счетов и ценного имущества дома, просил передать курьеру или перевести на определенные, якобы безопасные, счета деньги.

Ранее в Сургуте 73-летняя пенсионерка продала квартиру и перевела мошенникам на «безопасный счет» 5 млн руб. Преступники представились сотрудниками федеральных служб и ведомств. Злоумышленники утверждали, что персональные данные пенсионерки скомпрометированы, а ее имуществом могут распоряжаться мошенники. Женщина испугалась потерять единственную квартиру и обратилась в риелторское агентство для срочной продажи. Риелторы заметили нервозность и спешку клиентки, они уточняли, не причастны ли к сделке третьи лица, но женщина заявила, что действует по собственной воле.

В ноябре 2024 года 86-летняя москвичка год общалась с телефонными мошенниками и передала их курьерам около 90 млн руб., сообщала ранее столичная прокуратура. Неизвестный позвонил пенсионерке в ноябре 2023 года и представился следователем. Он убедил пожилую женщину, что ею «занялись» мошенники и все ее сбережения могут похитить. Злоумышленник заявил, что необходимо срочно снять все деньги и перевести их на «безопасные счета».

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Золото пенсионеры мошенники Москва
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