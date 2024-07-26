Театр в Севастополе без разрешения использовал музыку композитора из США Гласса

Театр в Севастополе без разрешения использовал музыку композитора из США

Филип Гласс узнал, что его музыку используют в балете севастопольского театра, а имя указано на афише постановки. Композитор отметил, что не давал разрешения на это, и назвал действия театра нарушением авторских прав

Филип Гласс (Фото: Ilya S. Savenok / Getty Images)

Американский композитор Филип Гласс опубликовал обращение к Театру оперы и балеты Севастополя из-за использования его музыки и имени в балете «Грозовой перевал», премьера которого должна состояться на следующей неделе. Открытое письмо размещено в Instagram (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена).

На сайте театра говорится, что балет по роману английской писательницы Эмили Бронте будет впервые показан 29 июля на VIII Фестивале оперы и балета, одну из ведущих партий в нем исполнит Сергей Полунин.

«Никакого разрешения на использование моей музыки в балете или использование моего имени в рекламе и продвижении балета у меня никогда не запрашивалось и не давалось. Использование моей музыки и использование моего имени без моего согласия является нарушением Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений, которую подписала Российская Федерация. Это нарушение авторских прав», — написал Гласс.

Композитор пообещал заявить «о своем решительном возражении» против использования его имени и музыки театром и далее, отметив, что «бессилен» отстаивать свои права в Крыму.

РБК направил запрос в Севастопольский театр оперы и балета и в пресс-службу Гласса.

Слушайте Лучшее: Philip Glass &mdash; Яндекс Музыка на Яндекс Музыке

Севастопольский театр оперы и балета учрежден в 2018 году. Новое здание строится на мысе Хрустальном, планируется, что его введут в эксплуатацию в следующем году. Полунин исполняет обязанности ректора севастопольской балетной Академии хореографии, которая была создана в 2019-м и должна стать «кузницей кадров» театра оперы и балета.

87-летний Гласс начал карьеру в 1960–1970-х. Он считается создателем музыкального стиля минимализм, но сам не согласен с таким термином, называя свои произведения «музыкой с повторяющимися структурами». Композитор написал более 30 опер, 14 симфоний, а также саундтреки к фильмам, среди которых «Шоу Трумана» с Джимом Керри в главной роли и «Кундун» Мартина Скорсезе о далай-ламе.