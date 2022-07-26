Умерла писательница и журналистка Татьяна Москвина

Москвина писала статьи про кино и театр, вела программы на «Эхе Москвы» и «Радио Россия — Культура», пьесы и книги. Она умерла в возрасте 63 лет

Журналистка и писательница Татьяна Москвина умерла после операции в больнице Санкт-Петербурга, сообщил ее муж Сергей Шолохов в Facebook (материнская компания соцсети Meta признана экстремистской и запрещена).

«Сегодня в больнице святого Георгия умерла после операции моя жена Татьяна Владимировна Москвина», — написал он.

Татьяна Москвина родилась 2 ноября 1958 года в Ленинграде. Окончила театроведческий факультет ЛГИТМиКа и до 2000 года работала в там же научным сотрудником.

С 2006 года по настоящее время работала заведующей отделом культуры газеты «Аргументы недели». Была членом Союза писателей Санкт-Петербурга и Союза кинематографистов России.

Ее статьи выходили в журналах «Искусство кино», «Сеанс», «Петербургский театральный журнал», «Театр», «Театральная жизнь», «Аврора», «Столица», «Искусство Ленинграда». Она писала для газет «Московские новости», «Час Пик», «Русский телеграф». Вела программы на РТР-Петербург, «Эхе Москвы» в Санкт-Петербурге. Была обозревателем в программе «Москвинские новости» на «Радио России — Культура».

Москвина написала пьесы «Хорошая жизнь и прекрасная смерть господина Д.», «Па-де-де», «Одна женщина», «Рождение богов», «Проклятая любовь». Среди ее произведений книги «Люблю и ненавижу», «Энциклопедия русской жизни», «Ничего себе Россия», «Позор и чистота», «Жена лейтенанта Коломбо».