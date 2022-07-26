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Умер лауреат Нобелевской премии мира Дэвид Тримбл

Давид Тримбл был лидером крупнейшей партии Северной Ирландии и на этом посту участвовал в переговорах о территориальной принадлежности региона. Он получил Нобелевскую премию за урегулирование североирландского кризиса
Фото: uup.org
Фото: uup.org

Бывший первый министр Северной Ирландии и лауреат Нобелевской премии мира Дэвид Тримбл умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщил лидер ирландской Юнионистской партии Ольстера Дуг Битти, следует из сообщения на сайте.

Семья Тримбла объяснила, что он умер после непродолжительной болезни, однако не назвала конкретную причину и место смерти, передавает Daily Mail.

Дэвид Тримбл родился 15 октября 1944 года в городе Бангор в Северной Ирландии. В 1964-1968 годах изучал право в Королевском университете в Белфасте. Позже получил квалификацию адвоката и построил карьеру в университете, где возглавлял кафедру коммерческого и имущественного права. Однако в 1990 году Тримбл решил окончательно уйти в политику, которой занимался с 1970-х годов.

В 1972 году, на фоне эскалации борьбы сторонников присоединения Северной Ирландии к Ирландии и тех, кто выступал за сохранение региона в составе Великобритании Тримбл вступил в Прогрессистскую юнионистскую партию «Авангард». Она поддерживала сохранение британской Северной Ирландии, но распалась в 1978 году.

Тогда он присоединился к крупнейшей в регионе Юнионистской партии Ольстера, занимал посты в руководящих органах. В 1990 году избрался в Палату общин парламента Великобритании. Через пять лет он стал лидером партии после того, как

Еще через год Тримбл принял участие в переговорах по урегулированию конфликта в Северной Ирландии. Их участники должны были выработать такое политическое устройство региона, которое устраивало бы обе стороны. Тримбл отказывался допустить к обсуждениям радикальную католическую партию «Шинн фейн», но пошел на уступки. Тогда же политик пошел на компромисс в вопросе освобождения из тюрьмы Ирландской республиканской армии (военного крыла «Шинн фейн») и уравнивания числа католиков и протестантов среди полицейских.

В итоге, в апреле 1998 года главы британского и ирландского правительств Тони Блэр и Берти Ахерн подписали Белфастское соглашение, или «Соглашение Страстной пятницы». Оно предусматривало отказ Лондона от прямого правления в Северной Ирландии, передачу власти местным органам самоуправления и разоружение сторон конфликта.

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В октябре того же года Дэвид Тримбл и лидер Социал-демократической и лейбористской партии Джон Хьюм, который участвовал в переговорах, получили Нобелевскую премию мира «за деятельность по поиску мирного решения конфликта в Северной Ирландии». Оргкомитет подчеркивал, что присудил премию непримиримому с позицией католиков Тримблу за способность к компромиссам в целях урегулирования проблемы.

В мае 2005 года, после поражения партии на выборах в Палату общин, политик ушел с должности ее лидера и депутата. Через год он стал членом Палаты лордов, ему присвоили статус пожизненного пэра. В 2007 году ушел в Консервативную партию Великобритании.

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Жанна Антохина
Северная Ирландия Великобритания Нобелевская премия смерть
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