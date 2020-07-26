В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

Число заболевших в городе за сутки достигло максимума за последние несколько дней

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

За последние сутки в Москве умерли 13 пациентов, у которых был положительный тест на коронавирус. Об этом говорится в сообщении столичного оперативного штаба.

Накануне в столице были зарегистрированы 9 летальных случаев от COVID-19.

Утром 26 июля в федеральном оперативном штабе сообщили о том, что за сутки в Москве были выявлены 683 новых случаев заражения, что стало максимальным показателем за последние несколько дней, а общее число инфицированных с начала эпидемии достигло 237 947 человек.

При этом общее число выздоровевших достигло 174 721 человек, то есть 73% от общего числа заболевших.