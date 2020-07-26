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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

Число заболевших в городе за сутки достигло максимума за последние несколько дней
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

За последние сутки в Москве умерли 13 пациентов, у которых был положительный тест на коронавирус. Об этом говорится в сообщении столичного оперативного штаба.

Накануне в столице были зарегистрированы 9 летальных случаев от COVID-19.

Утром 26 июля в федеральном оперативном штабе сообщили о том, что за сутки в Москве были выявлены 683 новых случаев заражения, что стало максимальным показателем за последние несколько дней, а общее число инфицированных с начала эпидемии достигло 237 947 человек.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 26 июля
Общество

При этом общее число выздоровевших достигло 174 721 человек, то есть 73% от общего числа заболевших.

Во всей стране за сутки были выявлены 5765 случаев заражения, что стало минимальным показателем с 22 апреля. Больше всего новых случаев (помимо Москвы) зарегистрировано в Свердловской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Нижегородской области, а также в Санкт-Петербурге.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Артем Филипенок
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