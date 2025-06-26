Греческий остров Хиос охватили лесные пожары. Фотографии

Сотни спасателей четвертый день борются с лесными пожарами на греческом острове Хиос. Большая часть возгораний уже локализована. РБК собрал яркие кадры пожара

Фото: Konstantinos Anagnostou / Reuters Фото: Kostas Kourgia / EPA / ТАСС Фото: Kostas Kourgia / EPA / ТАСС Фото: Kostas Kourgia / EPA / ТАСС Фото: Kostas Kourgia / EPA / ТАСС Фото: Kostas Anagnostou / Reuters Фото: Kostas Kourgia / EPA / ТАСС Фото: Kostas Kourgia / EPA / ТАСС Фото: Konstantinos Anagnostou / Reuters

Лесные пожары на греческом острове Хиос вспыхнули 22 июня и за три дня охватили площадь 4 тыс. га. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации, несколько деревень эвакуировали.

Ситуацию усугубляет сильный порывистый ветер, из-за которого пламя распространяется быстрее. В настоящее время большинство очагов возгораний локализовано. Пожар продолжают тушить более 400 спасателей.

Reuters со ссылкой на источники сообщил о задержании гражданки Грузии по подозрению в поджоге. По словам властей, она выбросила непотушенную сигарету, которая могла стать причиной крупных пожаров.

Хиос — один из крупнейших островов Эгейского моря и пятый по величине греческий остров. В Греции часто возникают крупные лесные пожары во время жаркого и сухого лета. Как отмечают власти, в последние годы число крупных пожаров растет, это может быть связано с изменением климата.