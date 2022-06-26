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Грузовое судно с россиянами на борту загорелось у берегов Японии

В акватории Японского моря в окрестностях города Вадзима (префектура Исикава) загорелось грузовое судно с россиянами на борту, пишет местная газета Hokkoku со ссылкой на береговую охрану Японии.

По ее данным, речь идет о контейнеровозе «Ангара», который плыл во Владивосток из порта Фусики в префектуре Тояма. Пожар начался примерно в 14:32 25 июня по местному времени (8:32 мск), в грузовом отсеке загорелся подержанный автомобиль.

В момент возгорания на борту контейнеровоза находились 25 россиян. Российское консульство в городе Ниигата одноименной префектуры сообщило в Facebook (соцсеть и материнская компания Meta признаны экстремистскими и запрещены в России), что весь экипаж эвакуировали с корабля. Как утверждает Hokkoku, пострадавших при инциденте нет. Информация о причине пожара также не поступала.

С севшего на мель возле Находки контейнеровоза эвакуировали всех моряков
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Контейнеровоз зарегистрирован в Сьерра-Леоне, уточняет газета.

В середине февраля в Атлантическом океане загорелось грузовое судно Felicity Ace, которое следовало под панамским флагом из Германии в США. Корабль перевозил несколько тысяч автомобилей производства Volkswagen Group, включая машины марок Porsche, Audi и Lamborghini. Членов экипажа также эвакуировали, информация о причине пожара не поступала.

Теги
Пожар контейнеровоз Япония Японское море

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