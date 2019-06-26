Первая жена Задорнова отсудила у «Первого канала» 3,75 млн руб.

Арбитражный суд Москвы обязал «Первый канал» выплатить компенсацию за трансляцию концертов Михаила Задорнова «Умом Россию не поднять» и «Кому на Руси жить?»

Михаил Задорнов (Фото: Александра Пирогова / Интерпресс / ТАСС)

Арбитражный суд принял решение о взыскании с «Первого канала» 3,75 млн руб. в пользу Велты Задорновой, первой жены скончавшегося в 2017 году сатирика Михаила Задорнова.

В своем иске Задорнова требовала взыскать с «Первого канала» 7,5 млн руб. — по 1,5 млн руб. за каждую из пяти трансляций на канале концертов ее бывшего супруга «Умом Россию не поднять» и «Кому на Руси жить?». После смерти Задорнова исключительные права на оба концерта принадлежат его первой жене, и суд согласился с тем, что действия «Первого канала» нарушили ее права.

Таким образом, Московский арбитражный суд вдвое сократил объем требований Задорновой.

«С одной стороны, решение положительное, и мой доверитель удовлетворен. С другой стороны, суд размер исковых требований снизил. Вопрос об апелляции еще окончательно не решен», — заявил РБК представитель Велты Задорновой Виктор Осипов.