Умер режиссер Валерий Харченко

Валерий Харченко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Режиссер и актер Валерий Харченко скончался в возрасте 81 года, сообщает «Пятый канал». По данным телеканала, режиссеру стало плохо вечером 25 июня, его супруга вызвала врачей, но спасти Харченко не удалось.

В Доме ветеранов кино подтвердили РБК, что Харченко скончался, не уточнив причину смерти. «Россия 24» отмечает, что в последнее время режиссер боролся с тяжелым заболеванием.

Харченко родился в Харьковской области в 1938 году. В 1960 году он завершил учебу в Харьковском политехническом институте, а спустя 11 лет стал выпускником ВГИКа.

Свою карьеру актера он начал в 1969-м, снявшись в фильме «Взрыв после полуночи», а свою первую работу в качестве режиссера — картину «Между небом и землей» — выпустил в 1975 году. Он также ассистировал Андрею Тарковскому во время съемок фильма «Зеркало» (1974).

В 2002 году Харченко получил звание заслуженного деятеля искусств России.