В секторе Газа прогремел взрыв возле представительства ООН

В секторе Газа близ представительства Организации Объединенных Наций (ООН) накануне прогремел взрыв. Члены правящего в Газе палестинского движения "Хамас" сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Как передает Associated Press, взрывом пробило дыру в стене, окружающей здание миссии ООН. Однако представители "Хамас" пока не знают, против кого был нацелен взрыв. Стоит отметить, что в непосредственной близости от места происшествия находится мечеть. Кроме того, здесь же расположена штаб-квартира "хамасовских" спецслужб.

Израильская армия, которая периодически наносит удары по военным целям в секторе Газа, заявила, что в день взрыва не вела никакой деятельности в этом районе. Полицейские силы "Хамас" начали расследование происшествия.

Отметим, что миссии ООН регулярно подвергаются нападениям в мусульманских странах. В частности, в Афганистане за минувший год произошло сразу 2 атаки на представительства организации. В октябре 2010г. боевики напали на здание миссии ООН по содействию стране в провинции Герат. В результате инцидента пострадали трое охранников, среди сотрудников ООН раненых не оказалось.

В апреле 2010г. толпа фанатиков устроила резню в миссии ООН в афганском городе Мазари-Шариф. Поводом для нападения стали действия американского пастора Терри Джонса, который публично сжег Коран в США. В ходе беспорядков и столкновений с полицией погибли более 120 человек.