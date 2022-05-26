Самым богатым силовиком стал служащий управления физзащиты Генпрокуратуры

Больше всех среди силовиков в 2021 году заработал начальник отдела дежурств управления физзащиты Генпрокуратуры — 25,6 млн руб. Среди руководителей ведомств на первом месте глава МВД Владимир Колокольцев с доходом 17,4 млн руб.

Владимир Колокольцев (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

В общем зачете

Лидером по уровню задекларированных доходов среди сотрудников Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, Министерства внутренних дел и Росгвардии стал начальник отдела дежурств в управлении физической защиты и обеспечения безопасности надзорного ведомства Михаил Азарченков — его доход за 2021 год составил 25,6 млн руб., выяснил РБК, изучив опубликованные декларации сотрудников российских силовых ведомств.

В собственности у Азарченкова квартира площадью 64,3 кв. м. При этом в 2020 году он заработал всего 1,9 млн руб. и был на предпоследнем месте по уровню доходов среди сотрудников Генеральной прокуратуры. Его жена в 2021 году заработала 344 тыс. руб., на ее имя зарегистрированы два автомобиля — Ford S-Max и Nissan Qashqai. В 2020 году у нее не было японского кроссовера. Азарченков перешел в федеральное ведомство из отдела собственной безопасности прокуратуры Московской области в 2020 году, сообщил РБК источник, близкий к Генпрокуратуре.

Вторую позицию в общем зачете отчитавшихся силовиков заняла начальник департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий МВД России Ирина Кальбфляйш. Ее доход составил 23,5 млн руб. — на 20,2 млн руб. выше, чем годом ранее. В декларации отмечено, что она получила единовременную субсидию на приобретение квартиры.

На третьем месте по уровню доходов находится помощник заместителя генерального прокурора Российской Федерации по особым поручениям Юлия Абрамова с доходом в размере 20,9 млн руб. У нее в собственности квартира площадью 23,5 кв. м.

Декларации под грифом В материале РБК были использованы данные сотрудников правоохранительных органов, задекларировавших свой доход за 2021 год. После принятия федерального закона от 5 апреля 2021 года «О внесении изменений в ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» ряд военнослужащих и федеральных государственных гражданских служащих Вооруженных сил России не опубликовали сведения о доходах. Так, например, Минобороны засекретило доходы заместителей главы ведомства, а ФСБ удалила сведения о доходах руководства за десять лет.

Богатейшим из руководителей силовых ведомств стал глава МВД Владимир Колокольцев, который отчитывался вместе со всем правительством. Министр указал доход в 17,4 млн руб., что на 2,6 млн руб. больше, чем в предыдущем году. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на второй позиции. Его доход составил 14,1 млн руб. Дальше идет генеральный прокурор Игорь Краснов с доходом 9,8 млн руб. (в 2020 году Краснов задекларировал 14,8 млн руб.). Замыкает четверку глава Росгвардии Виктор Золотов с доходом 6,8 млн руб.

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Внутренние первенства

Во внутриведомственном зачете самых богатых сотрудников МВД лидирует начальник департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий МВД России Ирина Кальбфляйш (23,5 млн руб.).

Следом за ней идет заместитель министра внутренних дел Виталий Шулика, задекларировавший доход в размере 14,9 млн руб., что на 10,7 млн больше, чем в прошлом году. Всего у генерал-полковника полиции в собственности четыре участка общей площадью 42 сотки, жилой дом и квартира. На его супругу зарегистрирована квартира площадью 107,7 кв. м и автомобиль Land Rover Discovery. До назначения на федеральную должность Шулика возглавлял одно из самых закрытых подразделений ведомства — управление оперативно-разыскной информации. Теперь он курирует подразделения, занимающиеся вопросами спецсвязи и защиты информации.

Третьим по доходам в МВД стал глава департамента делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций министерства Валерий Майданов. В 2021 году он заработал 9,2 млн руб., что на 3,2 млн руб. больше по сравнению с 2020 годом.

В 2021 году статс-секретарь министерства Игорь Зубов отчитался о доходе в размере 6,05 млн руб., первый заместитель министра генерал-полковник Александр Горовой — 5,5 млн руб., замминистра генерал-лейтенант Андрей Храпов — 5,4 млн руб. Все они попали в десятку наиболее состоятельных сотрудников МВД.

В Росгвардии за 2021 год отчитались только два сотрудника ведомства — главнокомандующий войсками Национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов и руководитель департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества полковник Сергей Шевчук (годом ранее были обнародованы декларации 92 сотрудников Росгвардии).

Доход Виктора Золотова вырос на 3% в сравнении с предыдущим годом, превысив 6,8 млн руб. Он владеет автомобилем Mercedes-Benz G класса и мотовездеходом «Ямаха». В собственности у Золотова также три земельных участка общей площадью 17,1 тыс. кв. м, два жилых дома (274,6 кв. м и 426,5 кв. м), квартира площадью 189 кв. м, а также ледник (37,7 кв. м), машиноместо (19,6 кв. м), два строения (общей площадью 164 кв. м) и 1/3 доли в еще одной квартире и земельном участке.

Список сотрудников Генеральной прокуратуры с максимальным доходом возглавляет Михаил Азарченков (25,6 млн руб.), следом идет Юлия Абрамова (20,9 млн руб.), третью позицию занимает начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин, доход которого составил почти 16,2 млн руб.

Доход генпрокурора России Игоря Краснова составил 9,9 млн руб. В собственности у главы надзорного ведомства находится 0,5 доли квартиры площадью 124,3 кв. м, а в пользовании — квартира и дача.

Абсолютный лидер среди сотрудников Следственного комитета Александр Бастрыкин указал в декларации доход в размере 14,1 млн руб. Помимо этого в декларации Бастрыкина указаны три дачи и квартира. В собственности находится дача площадью 257,4 кв. м, а остальная недвижимость (квартира — 224,4 кв. м, дача — 294,3 кв. м, дача — 138,5 кв. м) — в пользовании. Также в совместном пользовании у главы СКР и его супруги квартира общей площадью 216 кв. м. В прошлом году жена Бастрыкина заработала 7,8 млн руб.

В тройку богатых сотрудников СК также вошел заместитель руководителя главного военного следственного управления СКР Сергей Бедин с доходом 11,5 млн руб. и руководитель липецкого главка Следственного комитета Евгений Шаповалов с доходом 10,3 млн руб.

Первый заместитель главы СКР Эдуард Кабурнеев заработал в 2021 году 5,9 млн руб. В его индивидуальной собственности находится жилой дом (285,8 кв. м), квартира (113,4 кв. м), четыре машино-места и хозблок (216,1 кв. м), в пользовании — квартира площадью 152,1 кв. м.