Бастрыкин за год заработал 14,1 млн руб

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в прошлом году заработал 14,1 млн. руб, его супруга — 7,8 млн. руб.

Александр Бастрыкин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

В 2021 году председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин задекларировал заработок на сумму 14,185 млн. руб., следует из документа, опубликованного на сайте ведомства. Его супруга заработала 7,881 млн. руб.

Помимо этого, в декларации Бастрыкина указаны три дачи и квартира. В собственности находится дача площадью 257,4 кв м, а остальная недвижимость (квартира – 224,4 кв м, дача – 294,3 кв м, дача – 138,5 кв м) – в пользовании. Также в совместном пользовании у главы СКР и его супруги зарегистрирована квартира общей площадью 216 кв м.

В 2020 году глава ведомства зарабатывал 14,08 млн. руб, что на 101,2 тыс руб меньше.

В топ-3 самых богатых сотрудников СК также вошел заместитель руководителя Главного военного следственного управления СКР Сергей Бедин с доходом 11,5 млн. руб. и руководитель липецкого главка Следственного комитета Евгений Шаповалов с доходом 10,3 млн. руб. Доходы Бедина упали на 24,5% по сравнению с 2020 годом, когда он задекларировал 15,4 млн. руб., а доходы Шаповалова, наоборот, выросли на 107%. В 2020 году в декларации было зафиксировано 5 млн. руб.

Первый заместитель главы СКР Эдуард Кабурнеев заработал в 2021 году 5,9 млн. руб. В индивидуальной собственности первого зама Бастрыкина находится жилой дом (285,8 кв м), квартира (113,4 кв м), 4 машиноместа и хозблок (216,1 кв м). Также в его пользовании задекларирована квартира площадью 152,1 кв м

В декларации главного следователя Москвы Андрея Стрижова отмечен доход в размере 3,6 млн. руб. В индивидуальной собственности руководителя столичного главка – две квартиры (134,6 кв м и 54,1 кв м), два машиноместа, баня и жилое строение.