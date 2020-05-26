Первый министр энергетики России умер от коронавируса

Как писал журнал Forbes, Лопухин руководил российской энергетикой с ноября 1991 по июнь 1992 года, его преемником на этом посту стал Виктор Черномырдин, впоследствии возглавивший правительство.

Лопухин подготовил программу реформирования нефтегазового комплекса, однако она не устроила Бориса Ельцина, который тогда возглавлял правительство, сообщила газета «Коммерсантъ». Министр предложил создать в отрасли автономные структуры: холдинги полного цикла — от добычи нефти до ее реализации. Отрасль должна была быть переведена на самофинансирование с одновременным освобождением цен на энергоресурсы. «30 мая Ельцин начал изменять структуру управления с головы, объявив об отставке Лопухина. На его место был назначен президент концерна «Газпром» Виктор Черномырдин», — написала газета 1 июня 1992 года.

После отставки Лопухин работал в инвестиционном банке Lazard Freres, который консультировал российское правительство с брежневских времен и стал партнером московского подразделения.

Позже создал собственную компанию «Вангвард», входил в советы директоров банков и корпораций, являлся соучредителем нескольких компаний.