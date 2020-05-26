Первый министр энергетики России умер от коронавируса
Бывший министр топлива и энергетики России, член первого состава правительства при президента Борисе Ельцине Владимир Лопухин умер после заражения коронавирусом в возрасте 68 лет.
Об этом РБК сообщил его друг, писатель Денис Драгунский. Информацию о смерти Лопухина подтвердил «Радио Свобода» близкий родственник экс-министра.
«Сегодня от корнавирусной инфекции на 69-м году жизни скончался мой давний и верный друг Владимир Михайлович Лопухин, человек, которому я многим обязан в своей духовной и умственной биографии. Царствие тебе Небесное, дорогой Володя, вечный покой и вечная память», — написал Драгунский в своем Facebook.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу Ельцин-центра.