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Первый министр энергетики России умер от коронавируса

После заражения коронавирусом SARS-CoV-2 умер первый министр энергетики России в правительстве Бориса Ельцина Владимир Лопухин
Владимир Лопухин
Владимир Лопухин (Фото: Сергей Карпов / ТАСС)

Бывший министр топлива и энергетики России, член первого состава правительства при президента Борисе Ельцине Владимир Лопухин умер после заражения коронавирусом в возрасте 68 лет.

Об этом РБК сообщил его друг, писатель Денис Драгунский. Информацию о смерти Лопухина подтвердил «Радио Свобода» близкий родственник экс-министра.

«Сегодня от корнавирусной инфекции на 69-м году жизни скончался мой давний и верный друг Владимир Михайлович Лопухин, человек, которому я многим обязан в своей духовной и умственной биографии. Царствие тебе Небесное, дорогой Володя, вечный покой и вечная память», — написал Драгунский в своем Facebook.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Ельцин-центра.

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Как писал журнал Forbes, Лопухин руководил российской энергетикой с ноября 1991 по июнь 1992 года, его преемником на этом посту стал Виктор Черномырдин, впоследствии возглавивший правительство.

Лопухин подготовил программу реформирования нефтегазового комплекса, однако она не устроила Бориса Ельцина, который тогда возглавлял правительство, сообщила газета «Коммерсантъ». Министр предложил создать в отрасли автономные структуры: холдинги полного цикла — от добычи нефти до ее реализации. Отрасль должна была быть переведена на самофинансирование с одновременным освобождением цен на энергоресурсы. «30 мая Ельцин начал изменять структуру управления с головы, объявив об отставке Лопухина. На его место был назначен президент концерна «Газпром» Виктор Черномырдин», — написала газета 1 июня 1992 года.

После отставки Лопухин работал в инвестиционном банке Lazard Freres, который консультировал российское правительство с брежневских времен и стал партнером московского подразделения.

Позже создал собственную компанию «Вангвард», входил в советы директоров банков и корпораций, являлся соучредителем нескольких компаний.

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Источник: JHU,
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оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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