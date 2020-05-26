В России за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом

Общее число летальных исходов превысило 3,8 тыс. Более 100 человек с коронавирусом умерли в четырех российских регионах

Фото: Егор Алеев / ТАСС

За последние сутки в России умерли 174 человека, у которых был подтвержденный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.

Это самый высокий показатель с начала пандемии. Предыдущий максимум был зафиксирован 24 мая. Тогда умерли 153 человека. Накануне умерли 92 человека, что стало минимальным показателем за неделю.

В столице за последние сутки скончались 76 человек.

Общее число летальных случаев в стране достигло 3807.