Пандемия коронавируса , 26 мая, 10:40
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В России за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом
Общее число летальных исходов превысило 3,8 тыс. Более 100 человек с коронавирусом умерли в четырех российских регионах
За последние сутки в России умерли 174 человека, у которых был подтвержденный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.
Это самый высокий показатель с начала пандемии. Предыдущий максимум был зафиксирован 24 мая. Тогда умерли 153 человека. Накануне умерли 92 человека, что стало минимальным показателем за неделю.
В столице за последние сутки скончались 76 человек.
Общее число летальных случаев в стране достигло 3807.