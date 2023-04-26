Бондаревская скончалась в свой день рождения 22 апреля. Причины смерти не называются. Она была солисткой оперной труппы Большого театра с 2016 по 2021 год

Анна Бондаревская (Фото: bolshoi_theatre / Telegram)

Экс-солистка Большого театра Анна Бондаревская умерла в возрасте 36 лет. Об этом сообщает телеграм-канал театра.

Бондаревская скончалась 22 апреля, в свой день рождения. «Руководство и коллектив Большого театра <...> выражают искренние соболезнования родным и близким покойной», — говорится в сообщении. Причины смерти не называются.

Бондаревская родилась в Москве в 1988 году. В 2010 году окончила Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, а в 2014 году поступила в Колледж музыкально-театрального искусства №61 им. Г. П. Вишневской. В 2014–2016 годы она была студенткой Центра оперного пения Галины Вишневской (класс Маквалы Касрашвили).

В оперной труппе Большого театра Бондаревская состояла с 2016 по 2021 год. Она участвовала в операх «Иоланта» Петра Чайковского, «Манон Леско» Джакомо Пуччини, «Борис Годунов» Модеста Мусоргского, «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова и других.