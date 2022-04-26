Полиция нашла тело владельца ружья, из которого убили детей в саду

Агентства и Telegram-канал «112» сообщили об обнаружении тела владельца оружия, которое было использовано при нападении на детский сад. «112» назвал имя стрелка, он мог убить своего отца и соседа — владельца ружья

Люди около детского сада «Рябинка» (Фото: volkodav73 / Telegram)

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело владельца ружья, из которого неизвестный открыл стрельбу в детском саду в Ульяновской области, сообщили Telegram-канал «112», а также ТАСС И «РИА Новости» со ссылкой на источники.

«Владелец ружья, из которого стрелял преступник в детском саду в Ульяновской области, найден убитым», — пишет «РИА Новости».

«112» публикует кадры с места обнаружения тела и сообщает, что найден также автомобиль «Нива», на котором подозреваемый, вероятно, передвигался вместе с отцом и соседом — владельцем ружья. «Тело пенсионера Александра Дронина обнаружено на свалке недалеко от детского сада. <...> Там же найдена и «Нива» пенсионера», — отмечает канал, предполагая, что владельца оружия мог убить стрелявший в детском саду.

Telegram-канал называет имя стрелка: Руслан Ахтямов. Сообщается, что он мог убить и своего отца. «По данным «112», сегодня утром он отправился в лес с отцом Рушаном Ахтямовым и соседом Александром Дрониным, которому и принадлежало ружье», — пишет «112».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу СУ СК России по Ульяновской области.

О том, что неизвестный открыл стрельбу в детском саду в Ульяновской области, сообщил РБК источник, близкий к МВД. Нападавший застрелил нянечку и двоих детей, после чего покончил с собой, написали «Интерфакс» и Telegram-каналы «112» и Baza.

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По их данным, мужчина с оружием вошел в детский сад в поселке Вешкайма во время «тихого часа», застрелил двоих детей и нянечку, а затем покончил с собой. Власти Ульяновской области подтвердили агентству факт стрельбы и сообщили о четырех погибших.

По данным «Интерфакса» и «112», нападавший стрелял из ружья «Иж-27».

По данным Baza, стрельба произошла в детском саду «Рябинка». «112» и Baza уточняют, что в учреждении нет охраны. Вооруженный мужчина сначала ранил вышедшую на крыльцо сотрудницу детского сада Ольгу Митрофанову, а затем выстрелил в пятилетнего мальчика и шестилетнюю девочку, пишет «112».