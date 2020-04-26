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Чем заняться, пока закрыты музеи, кинотеатры и концерты. Онлайн-афиша

Театры, музеи, артисты и музыканты, а также образовательные курсы и интеллектуальные квизы предложили программы для тех, кто вынужден сидеть дома на карантине. «РБК Стиль» и «РБК Тренды» составили афишу онлайн-мероприятий
Кинотеатр «Октябрь», Москва
Кинотеатр «Октябрь», Москва (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Концерты

  • «РБК Стиль» выпустил редакционный проект «Мы сегодня дома», в котором предлагает посмотреть, как проводят время дома музыканты, актеры и писатели. В виртуальном квартирнике народный артист Александр Филипенко читает стихи, играет пианист Риад Маммадов, «Серенаду Трубадура» исполняет актер Григорий Служитель, поют джазовая певица Дуся Леререр, проект Artemiev и Муся Тотибадзе, Алиса Хазанова читает рассказ Курта Воннегута.
  • Во время самоизоляции российские музыканты выложили в Сеть несколько новых песен: группа «Несчастный случай» выпустила клип «Мир во время чумы», «Сплин» написал письмо Гарри Поттеру, Земфира выпустила сингл «Крым». На письмо «Сплина» ответил за Гарри Поттера Андрей Макаревич.
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    Стиль
    Фото: youtube.com

Театр и музыка

  • «Гоголь-центр» покажет танцевальный спектакль Евгения Кулагина «Шекспир». Первый показ состоится 26 апреля в 20:00, повтор — 27 апреля в 15:00.
  • Александринский театр покажет 11 спектаклей до 30 апреля. Афишу можно изучить на сайте театра.
  • Мастерская Брусникина объявила Brus Home Fest. В программе — онлайн-концерты, читки, импровизированные кулинарные шоу, актерские этюды и ежедневная зарядка.
  • Театр на Таганке покажет «Чайку 73458» режиссера Дайнюса Казлаускаса. В главных ролях Ирина Апексимова, Дарья Авратинская, Александр Метелкин и Василий Уриевский. Посмотреть можно 26 апреля в 19:00 на сайте театра, а также на платформе Okko в разделе «Искусство-онлайн», где в течение месяца будет доступна запись.
  • Венская опера открывает бесплатную трансляцию лучших постановок. Стримы будут проводиться ежедневно, в 17:00 мск, и останутся доступными в течение суток.

    Вся афиша времен самоизоляции, от театральных премьер до фитнес-тренировок, — в подборке «РБК Стиль».

Что делать на карантине: культурная онлайн-афиша
Стиль
Кадр из фильма &laquo;Блондинка в законе&raquo;

Музеи и кино

  • «Москино» открыло доступ к 10 советским нетленкам к 85-летию Московского метрополитена. Посмотреть можно в том числе такие фильмы, как «Кин-дза-дза» и «Летят журавли».
  • ГМИИ им. А.С.Пушкина запустил образовательный курс #НаединесПушкиным и продолжает цикл онлайн-лекций и встреч «Спросите хранителя».
  • «Гараж» открыл портал «Самоизоляция» с видеоэкскурсиями.
  • С картинами Сальвадора Дали можно ознакомиться во время виртуального тура по музею художника во Флориде. Доступны и виртуальные туры по Лувру.
  • Fodazione Prada и онлайн-кинотеатр MUBI собрали коллекцию фильмов, которые не нашли поддержку зрителей и критиков во время проката, в подборку вошли «Сказки юга» с Дуэйном Джонсоном, «Графиня из Гонконга» с Чарли Чаплином и Софи Лорен, «Ночные движения» с Дакотой Фаннинг и Джесси Айзенбергом. Посмотреть можно на mubi.com, бесплатный период составляет семь дней.
  • «Яндекс» открыл виртуальную галерею нейросетевого искусства с экспозицией из 4 тыс. картин, написанных искусственным интеллектом. В галерее четыре зала: «Люди», «Природа», «Город» и «Настроение».
  • Apple открыла бесплатный доступ к части контента Apple TV+ для бесплатного просмотра. Пользователи, у которых не оформлена подписка на сервис, смогут коротать время за просмотром документалки «Королева слонов», сериалов «Дом с прислугой», «Ради всего человечества», «Дикинсон» и «Маленькая Америка» и детским контентом: «Снупи в космосе», «Помощники» и «Послания призрака». «Амедиатека» предлагает 50-процентную скидку на подписки по промокоду STAYHOME3 — на три месяца, STAYHOME6 — на полгода и STAYHOME12 — на год. «КиноПоиск HD» дарит подписку до конца апреля всем, у кого нет действующей (по промокоду pokavsedoma).

Квизы

Ушли в онлайн и многие барные квизы и интеллектуальные игры.

  • Клуб «60 секунд» проводит онлайн для всех желающих игры нескольких своих лиг, в том числе спортивные и тематические квизы.
  • Перевел игры в онлайн и «Ё-квиз» — он проводит классический командный медиаквиз и индивидуальное соревнование «Ёксель»
  • «Мозгва» и «Квиз, плиз!» выложили бесплатные игры для скачивания и проведения домашних турниров и продолжают регулярные игры, переведя их в интернет.
  • Перевела квизы в интернет и «Формула IQ».
  • Ежедневно проводит онлайн-квизы Squiz.
  • «Бегущий город» решил провести в интернете свои главные ежегодные забеги по городскому ориентированию в Москве и Санкт-Петербурге.

Лекции и курсы

  • Gogol School запустила два онлайн-интенсива: по сценической речи и физическому театру (тут покажут, как с помощью работы с дыханием, голосом и телом развить дикцию, справиться с волнением и держать внимание аудитории). Каждый интенсив состоит из семи занятий по полтора часа.
  • Редактор журнала «Искусство кино» Евгений Майзель с подачи Центра Вознесенского начинает цикл лекций о независимом российском кинематографе десятых годов.
  • Театр на Малой Бронной и Фонд поддержки и развития современного театра имени Соломона Михоэлса проводят «БрON Air» с лекциями театроведов и паблик-токами о современном искусстве.
  • Пушкинский музей предлагает курс «История мирового искусства. Избранное». Десять лекций будут доступны до 30 апреля. В Telegram-канале можно обсудить лекции с координаторами курса и однокурсниками.
  • Кулинарная школа Novikov School открыла доступ более чем к 300 мастер-классам отечественных и зарубежных шефов и кондитеров.
  • Сеть частных языковых детских садов и клубов Discovery открыла бесплатный доступ к развивающим онлайн-занятиям для детей четырех-пяти лет. С ними будут заниматься английским, математикой, ОБЖ и развивать музыкальные навыки.
  • Образовательный проект Arzamas до 15 апреля предоставляет бесплатную подписку по промокоду КАРАНТИН.
  • Образовательная платформа Coursera для поддержки дистанционного обучения студентов открыла доступ ко всем курсам.
  • Национальная платформа «Открытое образование» транслирует лекции ведущих российских вузов в реальном времени.
  • Культурная платформа «Синхронизация» приостановила офлайн-лекции до 10 апреля, но открыла бесплатный доступ к двум курсам по истории кино и истории искусств.
  • Образовательная платформа GeekBrains предлагает заполнить анкету для бесплатного доступа к курсам по программированию и управлению.

Полный список образовательных программ и курсов смотрите в подборке «РБК Тренды».

Чем заняться во время карантина
Тренды
Фото: Alex Litvin / Unsplash

Авторы: Кирилл Сироткин, Георгий Тадтаев
Теги: коронавирус, афиша, выходные, развлечения
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