Пандемия коронавируса , 26 апр, 09:00
0
Чем заняться, пока закрыты музеи, кинотеатры и концерты. Онлайн-афиша
Театры, музеи, артисты и музыканты, а также образовательные курсы и интеллектуальные квизы предложили программы для тех, кто вынужден сидеть дома на карантине. «РБК Стиль» и «РБК Тренды» составили афишу онлайн-мероприятий
Кинотеатр «Октябрь», Москва
Концерты
- «РБК Стиль» выпустил редакционный проект «Мы сегодня дома», в котором предлагает посмотреть, как проводят время дома музыканты, актеры и писатели. В виртуальном квартирнике народный артист Александр Филипенко читает стихи, играет пианист Риад Маммадов, «Серенаду Трубадура» исполняет актер Григорий Служитель, поют джазовая певица Дуся Леререр, проект Artemiev и Муся Тотибадзе, Алиса Хазанова читает рассказ Курта Воннегута.
- Во время самоизоляции российские музыканты выложили в Сеть несколько новых песен: группа «Несчастный случай» выпустила клип «Мир во время чумы», «Сплин» написал письмо Гарри Поттеру, Земфира выпустила сингл «Крым». На письмо «Сплина» ответил за Гарри Поттера Андрей Макаревич.
Театр и музыка
- «Гоголь-центр» покажет танцевальный спектакль Евгения Кулагина «Шекспир». Первый показ состоится 26 апреля в 20:00, повтор — 27 апреля в 15:00.
- Александринский театр покажет 11 спектаклей до 30 апреля. Афишу можно изучить на сайте театра.
- Мастерская Брусникина объявила Brus Home Fest. В программе — онлайн-концерты, читки, импровизированные кулинарные шоу, актерские этюды и ежедневная зарядка.
- Театр на Таганке покажет «Чайку 73458» режиссера Дайнюса Казлаускаса. В главных ролях Ирина Апексимова, Дарья Авратинская, Александр Метелкин и Василий Уриевский. Посмотреть можно 26 апреля в 19:00 на сайте театра, а также на платформе Okko в разделе «Искусство-онлайн», где в течение месяца будет доступна запись.
- Венская опера открывает бесплатную трансляцию лучших постановок. Стримы будут проводиться ежедневно, в 17:00 мск, и останутся доступными в течение суток.
Вся афиша времен самоизоляции, от театральных премьер до фитнес-тренировок, — в подборке «РБК Стиль».