СБУ открыла дело против призвавшего к революции замглавы телеканала ATR

Уголовное дело было открыто после того, как депутатский запрос в СБУ направил депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук

Айдер Муждабаев (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело против заместителя гендиректора украинского телеканала ATR, журналиста и телеведущего Айдера Муждабаева. Уголовное дело было открыто после того, как депутатский запрос в СБУ направил депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

«По моему депутатскому обращению относительно Айдера Муждабаева за действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, СБУ расследуется уголовное производство», — написал Мосийчук на своей странице в Facebook.

В подтверждение своих слов Мосийчук прикрепил к посту фотографию поступившего из СБУ ответа на его запрос. В документе на официальном бланке СБУ за подписью главы спецслужбы Василия Грицака говорится, что уголовное дело заведено по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 109 и ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса Украины.

Поводом для обращения Мосийчука стала публикация Муждабаева в Facebook от 31 марта, в которой тот призывал стрелять в избирателей Владимира Зеленского и организовывать новую революцию даже ценой потери части областей Украины.

«Видимо, придется стрелять. Когда тебе стреляют в спину, другого выхода нет. Это означает новую революцию, победу патриотов, но одновременно потерю еще 6–8 областей. К сожалению, пророссийское большинство не оставляет нам никакого шанса спастись, кроме этого», — говорилось в сообщении Муждабаева (цитата по скриншотам сайта «ТСН Украина»).