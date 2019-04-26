СБУ открыла дело против призвавшего к революции замглавы телеканала ATR

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,78 +0,13 EUR Бирж. 72,25 +0,27 Brent 72,39 -3,42% USD Нал. 65,20 64,20 EUR Нал. 72,64 71,63 USD ЦБ 64,71 +0,03 EUR ЦБ 72,09 -0,02 EUR/USD 1,1156 +0,0026 BTC/USD Бирж. 5 388,50 +167,50 IMOEX 2 558,00 -0,11% RTSI 1 243,93 -0,16% DJIA 26 407,68 -0,21% Nasdaq 8 068,97 -0,61%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Starbucks $89 (+17,6%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Starbucks $89 (+17,6%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 64,71 (+0,03) Quote, 12:22
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 72,09 (-0,02) Quote, 12:22
Ялта или Сочи: во сколько обойдется аренда квартиры на море этим летом Недвижимость, 17:06  Точно в цель: как большие данные меняют рекламный рынок РБК и МегаФон, 17:00 Юрий Первак заявил об отсутствии предложений вернуться в «Спартак» Спорт, 16:58 В Нальчике задержали готовившего теракт участника баксанской бандгруппы Общество, 16:57 В горящем цехе на территории завода «Красмаш» обрушилась кровля Общество, 16:56 Американский ВВП увеличился на 3,2%: как отреагировали рынки Quote, 16:53 «Укртранснафта» назвала сроки возобновления поставок нефти по «Дружбе» Бизнес, 16:52 Умер художник-постановщик «Бригады» и «Ширли-Мырли» Валерий Филиппов Общество, 16:46 Серхио Рамос собрал постом в Instagram $1,5 млн на благотворительность Спорт, 16:42 Прикрой меня, если сможешь: зачем IT-компаниям саб-бренды Стиль, 16:41 Правительство расширит полномочия РАН в долгосрочных исследованиях Общество, 16:41 Постпред Сирии при ООН обвинил Турцию в поддержке террористов Политика, 16:38 Хорошая привычка: 7 способов сократить личные отходы Спецпроект РБК PINK, 16:33 РЖД заявили о готовности помочь получавшим нефть по «Дружбе» покупателям Бизнес, 16:30
Общество ,  
0 
СБУ открыла дело против призвавшего к революции замглавы телеканала ATR
Уголовное дело было открыто после того, как депутатский запрос в СБУ направил депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук
Айдер Муждабаев (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело против заместителя гендиректора украинского телеканала ATR, журналиста и телеведущего Айдера Муждабаева. Уголовное дело было открыто после того, как депутатский запрос в СБУ направил депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

«По моему депутатскому обращению относительно Айдера Муждабаева за действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, СБУ расследуется уголовное производство», — написал Мосийчук на своей странице в Facebook.

В подтверждение своих слов Мосийчук прикрепил к посту фотографию поступившего из СБУ ответа на его запрос. В документе на официальном бланке СБУ за подписью главы спецслужбы Василия Грицака говорится, что уголовное дело заведено по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 109 и ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса Украины.

Поводом для обращения Мосийчука стала публикация Муждабаева в Facebook от 31 марта, в которой тот призывал стрелять в избирателей Владимира Зеленского и организовывать новую революцию даже ценой потери части областей Украины.

«Видимо, придется стрелять. Когда тебе стреляют в спину, другого выхода нет. Это означает новую революцию, победу патриотов, но одновременно потерю еще 6–8 областей. К сожалению, пророссийское большинство не оставляет нам никакого шанса спастись, кроме этого», — говорилось в сообщении Муждабаева (цитата по скриншотам сайта «ТСН Украина»).

Позднее пост был удален, Муджабаев объяснил удаление атакой «кремлевских ботов».

Мосийчук подчеркнул, что считает поведение журналиста неприемлемым.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Украина
Материалы по теме
СМИ узнали о тайной встрече Зеленского с премьером Украины
Политика
Зеленский после выборов отправился на отдых в Турцию
Политика
Зеленский поблагодарил СБУ после оглашения результатов экзитполов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter