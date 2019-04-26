PepsiCo подала иск против фермеров из Индии из-за картошки для Lay's

PepsiCo подала иск против фермеров из Индии из-за картошки для Lay's

От каждого из четырех фермеров компания требует по $143 тыс. за то, что они выращивали и продавали сорт картофеля, зарегистрированный специально для нужд PepsiCo и производства чипсов Lay's

Фото: Prashanth Vishwanathan / Bloomberg

Американская PepsiCo подала иск к четырем фермерам из Индии, обвинив их в незаконном выращивании и продаже сорта картофеля, который компания зарегистрировала исключительно для собственного использования и производства чипсов Lay's. Об этом сообщает CNN.

Заявление в суд индийский филиал PepsiCo подал ранее в апреле, в пятницу иск должен рассмотреть окружной суд в западном штате Гуджарат. Компания утверждает, что эти четыре фермера не входят в число тех, кому разрешено выращивать этот сорт картофеля.

От каждого из четырех фермеров PepsiCo требует по $143 тыс. в качестве возмещения убытков.

Представитель американской компании в разговоре с телеканалом отметил, что в Индии PepsiCo является крупнейшим покупателем картофеля определенного технологического качества и одной из первых компаний, которая привлекает к своей работе тысячи местных фермеров.

«В этом случае мы обратились в суд с иском против людей, которые незаконно занимались выращиванием нашего зарегистрированного сорта», — подчеркнул представитель PepsiCo.