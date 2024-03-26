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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Как спасатели разбирают конструкции в «Крокусе» после теракта. Видео

Новые кадры разбора конструкций в «Крокусе» после теракта
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»

Как спасатели разбирают конструкции в «Крокусе» после теракта. Видео
Video

Спасатели МЧС продолжают разбор завалов на месте обрушившегося после теракта «Крокус Сити Холла». На кадрах видно, что разбор завалов закончился в партере, спасатели продолжают убирать конструкции рухнувшей крыши и балкона. Во время теракта погибли, по последним данным, 139 человек, более 180 — пострадали. ФСБ сообщила о задержании 11 подозреваемых по делу о теракте. На данный момент известны имена восьми из них.

Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Теги
«Крокус Сити Холл» МЧС спасатели
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