Как спасатели разбирают конструкции в «Крокусе» после теракта. Видео

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Спасатели МЧС продолжают разбор завалов на месте обрушившегося после теракта «Крокус Сити Холла». На кадрах видно, что разбор завалов закончился в партере, спасатели продолжают убирать конструкции рухнувшей крыши и балкона. Во время теракта погибли, по последним данным, 139 человек, более 180 — пострадали. ФСБ сообщила о задержании 11 подозреваемых по делу о теракте. На данный момент известны имена восьми из них.