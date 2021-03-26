В Египте при столкновении двух поездов погибли более 30 человек

По данным Минздрава страны, в результате железнодорожной катастрофы погибли 32 человека, более 60 получили ранения. Прокуратура Египта начала проверку

Фото: @frankyedekkk / Twitter

Два поезда столкнулись в городе Тахта в египетской провинции Сохаг, сообщает Egypt Today. По данным портала Youm7, с рельсов сошли три пассажирских вагона.

В Министерстве здравоохранения страны сообщили, что погибли по меньшей мере 32 человека, еще 66 получили ранения.

Видео: https://twitter.com/EgyptTodayMag

Video

Представитель министерства Халед Муджахид заявил, что на место происшествия направили более 30 машин скорой помощи, которые доставляют пострадавших в больницы.

Причина аварии пока не называется. На место аварии выехал министр здравоохранения Хала Заед.