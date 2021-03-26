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В Египте при столкновении двух поездов погибли более 30 человек

По данным Минздрава страны, в результате железнодорожной катастрофы погибли 32 человека, более 60 получили ранения. Прокуратура Египта начала проверку
Фото: @frankyedekkk / Twitter
Фото: @frankyedekkk / Twitter

Два поезда столкнулись в городе Тахта в египетской провинции Сохаг, сообщает Egypt Today. По данным портала Youm7, с рельсов сошли три пассажирских вагона.

В Министерстве здравоохранения страны сообщили, что погибли по меньшей мере 32 человека, еще 66 получили ранения.

Видео: https://twitter.com/EgyptTodayMag
Видео: https://twitter.com/EgyptTodayMag
Video

Представитель министерства Халед Муджахид заявил, что на место происшествия направили более 30 машин скорой помощи, которые доставляют пострадавших в больницы.

Причина аварии пока не называется. На место аварии выехал министр здравоохранения Хала Заед.

По данным источника Reuters в службе безопасности, поезда двигались на небольшой скорости, в результате столкновения два вагона были разрушены, а третий перевернулся. Прокуратура Египта начала расследование.

Крупнейшая железнодорожная авария в Египте произошла в 2012 году. В провинции Асьют в 300 км от Каира поезд врезался в автобус с детьми, в результате чего погибли 50 человек. После нее министр транспорта страны подал в отставку.

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Автор
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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