В Египте при столкновении двух поездов погибли более 30 человек
Два поезда столкнулись в городе Тахта в египетской провинции Сохаг, сообщает Egypt Today. По данным портала Youm7, с рельсов сошли три пассажирских вагона.
В Министерстве здравоохранения страны сообщили, что погибли по меньшей мере 32 человека, еще 66 получили ранения.
Представитель министерства Халед Муджахид заявил, что на место происшествия направили более 30 машин скорой помощи, которые доставляют пострадавших в больницы.
Причина аварии пока не называется. На место аварии выехал министр здравоохранения Хала Заед.