На Ульяновском аэродроме «КамАЗ» столкнулся с военным Ту-154

Снегоуборочный «КамАЗ» задел Ту-154 Минобороны в Ульяновске, водитель грузовика госпитализирован. Состояние самолета изучают специалисты

В Ульяновске на стоянке аэродрома снегоуборочный «КамАЗ» столкнулся с Ту-154, принадлежащем Минобороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командование Ульяновского гарнизона.

Инцидент произошел днем 26 марта на стоянке аэродрома. Водитель грузовика сообщил неудачный маневр и задел лайнер. «Самолет, который 26 марта на стоянке аэродрома города Ульяновска был задет снегоуборочным автомобилем, повреждений не получил. После проверки технического состояния самолет будет задействован по предназначению», — рассказали в гарнизоне.

Водителю грузовика была оказана медицинская помощь, угрозы его здоровья нет, уточнили военные. Источник ТАСС в экстренных службах в то же время ранее сообщал, что водитель был доставлен в госпиталь.

26 марта транспортная прокуратура в Ульяновске начала проверку сообщений о том, что пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот» задел при посадке двигателем сугроб, который образовался при очистке полосы от снега. На борту самолета находились 54 пассажира. По итогам проверки в прокуратуре заявили, что сообщения не подтвердились. «Авиакомпания перестраховалась и приняла решение провести дополнительное обследование самолета в целях обеспечения безопасности дальнейшей эксплуатации воздушного судна», — добавили в ведомстве, сообщал ТАСС.