Подмосковный театр «ФЭСТ» сообщил об обысках

По данным СМИ, следственные действия связаны с уголовным делом о растрате бюджетных денег. В самом театре считают, что причиной стала жалоба, которую в прокуратуру подали руководители «ФЭСТ»

Фото: thefest.ru

Сотрудники правоохранительных органов заблокировали здание театра драмы и комедии «ФЭСТ» в подмосковных Мытищах, они пришли с обыском к бывшему директору театра Игорю Соколову. Об этом говорится на сайте «ФЭСТ».

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, обыски проводят следователи, а также сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

«С утра в помещение театра прибыли сотрудники ГУЭБиПК и следователи. Вместе с художественным руководителем театра Игорем Шаповаловым они проследовали внутрь. Артистов пока в театр не пускают!», — сообщил собеседник агентства, уточнив, что обыски ведутся в бухгалтерии и в гримерных помещениях. По данным источника, бывшего директора театра увезли на допрос.

В свою очередь информированный источник «Интерфакса» сообщил, что следственные действия «проводятся в рамках уголовного дела о растрате субсидий из городского бюджета, которое расследует территориальный отдел Следственного комитета».

В самом театре обыск связывают с жалобой, которую ранее руководство театра и Соколов подали в прокуратуру. Они просили проверить законность сокращения бюджетной субсидии на 12 млн руб.