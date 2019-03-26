В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ

В квартире на севере Москвы обнаружили тело генерал-майора ФСБ. По предварительным данным, следов насильственной смерти нет

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В квартире на севере Москвы нашли мертвым генерал-майора ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, следов насильственной смерти не обнаружено, мужчина скончался сам, криминальной составляющей нет», — отметил собеседник агентства, уточнив, что причина смерти устанавливается. ​Уточняется, что недалеко от тела обнаружили пенсионное удостоверение ФСБ.

Как пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на свой источник, тело 59-летнего сотрудника 10-го отдела КГБ генерал-майора ФСБ Сергея Александровича Соколова нашли в доме по улице Свободы. Ранее об исчезновении мужчины сообщила родственница, которая беспокоилась, что тот давно не связывался с ней. Домой к генерал-майору прибыли сотрудники правоохранительных органов, вскрыли дверь и обнаружили его тело на кровати. Отмечается, что мужчина умер не менее недели назад, вероятная причина — сердечно-сосудистая недостаточность.

По данным издания, в квартире обнаружили оружие и боеприпасы, в частности пистолеты ПМ-Т, Glock и NF, обоймы к ним, а также ​разрешение на хранение и ношение оружия и охотничий билет.

Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя столичного главка СКР Юлия Иванова, тело мужчины 1959 года рождения родственница обнаружила 24 марта в квартире жилого дома на северо-западе Москвы. По предварительным данным, видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено. По факту произошедшего начата проверка, назначена ​судебно-медицинская экспертиза.