Уголовное дело против вице-президента ОАК возбудили после проверки ФСО

Оперативники ФСО получили первоначальные объяснения от сотрудников летного отряда, руководителя компании ЗАО «НПФ «Кванд-АСХМ» Олега Пономарева и советника дирекции авиации спецназначения Объединенной авиастроительной корпорации Игоря Олейника.

Кто такой Сергей Герасимов Герасимов пришел в ФСО в 1998 году из авиации ФСБ, говорит собеседник РБК. Как уточняется на сайте ОАК, выпускник Ставропольского высшего военного авиационного училища, по специальности летчик-инженер Герасимов с 1995 года перешел в пограничную службу ФСБ России, где в 1996 году прошел курсы переподготовки руководящего состава Академии федеральной пограничной службы. С 1998 года Герасимов 16 лет проработал в Федеральной службе охраны России. Уволившись в 2015 году, он стал советником президента ОАК по взаимодействию с госорганами, а в 2018 году — вице-президентом, курирующим государственную авиацию специального назначения. Герасимов также вошел в состав правления корпорации. В конце декабря 2018 года Герасимов по собственному желанию ушел с должности вице-президента ОАК, сообщил его адвокат, но при этом он остался членом правления корпорации.

Дело об интерьерах

Сейчас Герасимов находится под арестом в «Лефортово». Его обвиняют в хищении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) при исполнении контракта с СЛО «Россия». Помимо Герасимова под арестом находятся руководители компании «Вемина Авиапрестиж» Виталий Романюк и Сергей Давыдов.

Следствие предполагает, что при заключении госконтракта между летным отрядом, ОАК и компанией «Вемина Авиапрестиж» его стоимость была завышена на 174 млн руб. Контракт подразумевал установку новых интерьеров в трех самолетах Як-40 Управделами президента. В документах ФСО были перечислены номера бортов — RA 87968, 87971 и 87972.

В обвинении говорится, что фигуранты дела, зная о проведении торгов, получили от руководителя компании «Кванд-АСХМ» Олега Пономарева информацию, что фактическая стоимость работ не превысит 142 млн руб. После этого, по версии следствия, ОАК направила в адрес летного отряда «Россия» коммерческое предложение, в котором стоимость работ составляла 394,9 млн руб. В ходе торгов цена госконтракта снизилась до 370 млн руб. (вторым участником выступала «Вемина Авиапрестиж»).

Получив аванс 315 млн руб., Герасимов организовал торги на производство тех же работ от лица ОАК, считает следствие. Компания «Вемина Авиапрестиж» стала единственным участником. С апреля по июль 2017 года ОАК перечислила на счет «Вемина Авиапрестиж» 253 млн руб. В этот же период Романюк и Давыдов заключили договоры субподряда с компаниями «Кванд-АСХМ», Государственным научно-исследовательским институтом гражданской авиации, Минским заводом гражданской авиации № 407 и ОКБ им. А.С. Яковлева на выполнение работ по дооборудованию пассажирских салонов на 141,5 млн руб.

Следствие считает, что в участии ОАК в проекте не было необходимости и что госкомпания выступала прокладкой, с помощью которой было похищено 174,4 млн руб.

Адвокат Герасимова Роман Кандауров объяснил РБК, что ФГБУ «СЛО «Россия» привлекло ОАК к участию в проекте, так как это государственная компания, которая имеет возможность предоставить «не только финансовые гарантии выполнения обязательств, но и повышенный контроль со стороны государства». «Следствие преподносит гражданско-правовые взаимоотношения между компаниями в качестве преступления», — говорит Кандауров.

Это действительно устоявшаяся практика, считает руководитель коммерческой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов. «Защита должна доказать, что ОАК выступала гарантом исполнения обязательств, для чего и необходима была в этой цепочке», — отметил юрист.

Версия защиты​

В основе обвинения лежат показания гендиректора «Кванд-АСХМ» Олега Пономарева и экс-руководителя дирекции государственной авиации специального назначения Игоря Олейника, утверждает адвокат Кандауров, напоминая, что Пономарев является конкурентом компании «Вемина Авиапрестиж».

После того как Герасимов и руководители компании «Вемина Авиапрестиж» были арестованы, компания Пономарева стала подрядчиком летного отряда «Россия». По данным сайта госзакупок, «Кванд-АСХМ» заключила договор на техническое обслуживание, ремонт и сопровождение в эксплуатации интерьеров и оборудования пассажирских салонов воздушных судов на 50 млн руб. На запрос РБК в компании не ответили.

Второй свидетель обвинения, Игорь Олейник, по словам Кандаурова, на момент заключения госконтракта руководил дирекцией Государственной авиации специального назначения. Сергей Герасимов как вице-президент ОАК курировал работу дирекции и согласовал решение об увольнении Олейника в 2017 году.

«Непосредственное руководство Олейником процессом формирования коммерческого предложения ФГБУ «СЛО «Россия» подтверждают все опрошенные мной сотрудники Объединенной авиастроительной компании, которые по непонятным мне причинам до сих пор не допрошены следствием», — сообщил адвокат.

По версии защиты, условия договора о стоимости работ по дооборудованию воздушных судов были согласованы с летным отрядом «Россия» и руководством ОАК. «ФГБУ «СЛО «Россия» могло направить запросы коммерческих предложений и в другие компании. Электронный аукцион на выполнение работ по дооборудованию самолетов ЯК-40 был открытым», — уверен Кандауров.