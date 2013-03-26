Россияне: Причина проблем на дорогах — блат чиновников

Одной из главных причин высокой смертности на российских дорогах большинство россиян считают то, что за одни и те же нарушения разных водителей наказывают по-разному. В большой опасности неравенства водителей перед законом убеждены 75% участников проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опроса.

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При этом в том, что наличие служебных удостоверений позволяет отдельным категориям водителей, в том числе сотрудникам силовых структур и чиновникам, избегать наказаний за нарушение ПДД, уверено абсолютное большинство российских автовладельцев (97%).

Чтобы решить проблему, по мнению автолюбителей, необходимо запретить предъявлять такие удостоверения сотрудникам ГИБДД. За эту идею высказался 91% опрошенных. При этом 39% автомобилистов считают, что чиновников нужно наказывать за нарушение ПДД даже более жестко, чем остальных водителей.

Кроме того, около 50% автовладельцев считают, что запрет чиновникам использовать так называемые блатные номера повысит безопасность на дорогах. Также 84% россиян поддержали предложение отменить серийные номера, указывающие на ведомственную принадлежность автомобиля.

Выводы о том, что представители силовых ведомств и чиновники могут безнаказанно нарушать ПДД, косвенно подтвердили и сотрудники Госавтоинспекции в ходе глубинных интервью (ВЦИОМ провел 50 таких интервью).

В частности, сотрудники ГИБДД признали, что наличие у транспортного средства серийного номера, указывающего на его ведомственную принадлежность, "свидетельствует о бессмысленности попыток привлечь водителя за нарушение ПДД". Даже в ситуациях, когда в машине отсутствует чиновник, за которым она закреплена, инспектор ГИБДД, как правило, не может применить к водителю санкции за нарушение скорости или пересечение сплошной полосы. По словам инспекторов, в таких случаях любое нарушение всегда аргументируется наличием острой служебной необходимости и сопровождается "незамедлительным звонком руководству".

"Понимание, что любой вопрос, связанный с нарушением ПДД водителями автомобилей с "привилегированными" номерами, обладающими высоким социальным статусом либо связями в высших кругах, будет решен на уровне руководства в пользу нарушителя, приводит к формированию особых "неприкосновенных каст", - говорится в исследовании ВЦИОМ. Эти касты, по мнению его авторов, "не только пользуются на дорогах большими правами, чем все остальные участники дорожного движения, но и не несут ответственности за совершаемые действия".

При этом, по оценкам сотрудников ГИБДД, около 40-50% владельцев транспортных средств, обладающих "привилегированными" номерами, демонстрируют свое превосходство на дорогах.

Аналитики ВЦИОМ также отметили, что большинство россиян поддерживают многократное увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). За высказались 68% участников проведенного Центром опроса. При этом 32% предложение об резком ужесточении материальных наказаний "полностью поддерживают", а еще 36% - "скорее поддерживают".

Наиболее активно идею об увеличении штрафов поддерживают обеспеченные граждане (76%). Среди респондентов, оценивающих свое материальное положение как "плохое" или "очень плохое", инициатива получила поддержку у 60% опрошенных.

Что касается возвращения минимально допустимого уровня алкоголя в крови водителей, то за это высказались лишь 42% опрошенных, тогда как против - 55%. При этом больше всего сторонников данной инициативы среди москвичей.

Подробнее о ситуации на дорогах в России вы можете прочитать в докладе Большого правительства.