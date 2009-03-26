В Москве на час выключат подсветку зданий

Столичные власти призывают москвичей стать участниками международной акции "Час Земли", которую проводит Всемирный фонд дикой природы, и 28 марта выключить на один час лишнее электрооборудование, в том числе приборы освещения. Об этом говорится в пресс-релизе Департамента природопользования и охраны окружающей среды города.

В субботу, 28 марта, в 20:30 по местному времени в 2 тыс. городах по всему миру на 1 час будет выключена подсветка самых значимых зданий.

В Москве в акции примут участие мэр города Юрий Лужков, руководители федеральных и городских структур, представители посольств, общественных организаций и молодежных движений. Столичный мэр выключит символический рубильник у здания столичной мэрии (ул.Новый Арбат, д.36). На час погаснет архитектурно-художественная подсветка мэрии, "Лужников", МГУ на Воробьевых горах, высоток на Котельнической набережной, Кудринской площади и других символов мегаполиса.

Акция символизирует солидарность москвичей с жителями других крупных городов мира, обеспокоенных проблемой изменения климата на планете и нерационального расходования природных ресурсов. Основная цель акции - изменение отношения людей к энергопотреблению и призыв к политикам принять решительные меры для сокращения выбросов парниковых газов. Акция является абсолютно добровольной. В 2008г. около 50 млн жителей в 370 городах из 35 странах выключили свет.

Во Всемирном фонде дикой природы отмечают, что некоторые организаторы "Часа Земли" и компании будут измерять энергозатраты за час акции, однако технической возможности измерить уровень энергопотребления и выбросов парниковых газов в каждом городе-участнике акции нет. Но каждый может сам оценить свой личный вклад. При 1 кВт/ч выделяется 500 гр углекислого газа. То есть, если у вас в квартире горят 10 лампочек по 100 Вт и вы их отключите на 1 час, то в атмосферу не попадет 500 граммов углекислого газа.