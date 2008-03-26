Телеканал CBS уличил Х.Клинтон в обмане

Хиллари Клинтон, претендующая на роль кандидата от Демократической партии на выборах президента США, признала, что ее рассказ о том, как она попала под огонь снайперов в Боснии, не соответствует действительности.

Признаться в обмане ее вынудил телеканал CBS. Х.Клинтон заявила, что людям свойственно ошибаться, а ей ничто человеческое не чуждо.

Как передает Би-би-си, в одном из своих выступлений на минувшей неделе Х.Клинтон рассказала, как во время визита в Боснию в 1996г. она и ее дочь Челси попали под обстрел. "Я помню, как самолет садился во время непрекращающегося снайперского обстрела. Предполагалось, что в аэропорту будет какая-то приветственная церемония, но вместо этого мы бежали к машинам, закрывая головы руками", - заявила Х.Клинтон.

Позже телеканал CBS продемонстрировал архивные кадры поездки, опровергающие эту информацию. На записи кандидат в президенты и ее дочь не спасаются от снайперских пуль на взлетно-посадочной полосе, а, улыбаясь, машут встречающим их людям, принимают цветы и беседуют с и.о. президента Боснии.

Представители штаба сенатора Барака Обамы - конкурента Х.Клинтон в борьбе за президентское кресло - не обошли вниманием щекотливую ситуацию, в которой оказалась супруга экс-президента США. По их словам, конфуз с обстрелом в Боснии, которого не было, лишний раз свидетельствует о том, что Х.Клинтон склонна преувеличивать свой опыт в международной политике.

Напомним, что 22 апреля в Пенсильвании состоятся предварительные выборы, которые, возможно, разрешат затяжное соперничество между Х.Клинтон и Б.Обамой. Последний пока лидирует по числу набранных голосов на предстоящем в августе с.г. съезде демократов по выдвижению единого кандидата на президентских выборах. Однако, как показывают опросы населения, Х.Клинтон немного опережает темнокожего конкурента по поддержке со стороны избирателей.