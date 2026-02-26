В Россию экстрадировали создателя пирамиды Life is Good на ₽15 млрд
Из ОАЭ экстрадировали россиянина, обвиняемого в организации финансовой пирамиды Life is Good, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. В международном розыске он находился с февраля 2024 года.
«Сегодня в аэропорту города Дубая представители компетентных органов Объединенных Арабских Эмиратов передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России россиянина, который находился в розыске по каналам Интерпола», — сказала она.
В генпрокуратуре уточнили, что речь идет об одном из лидеров Life is Good Сергее Санникове. Он был задержан на территории ОАЭ в декабре 2024 года. В России в отношении Санникова была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По версии следствия, пирамида работала с 2014 года в девяти регионах России. Организаторы создали сеть филиалов под единым брендом: они предлагали желающим стать пайщиками кооператива, обещая либо новое жилье, либо доход в размере до 30% годовых. Однако инвестированием вкладов фигуранты дела не занимались: покупка недвижимости и обещанные выплаты осуществлялись за счет привлечения денег новых клиентов, отметила Волк.
О пресечении деятельности финансовой пирамиды МВД заявило в марте 2022 года. Спустя месяц в розыск объявили ее основателя Романа Василенко. В 2023 году было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств и иного имущества) и ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества).
В феврале 2024 года МВД сообщило о завершении расследования дела, потерпевшим по которому был признан 221 человек. Всего, как установило следствие, к схеме были привлечены более 18 тыс. россиян, которые вложили в жилищный кооператив более 15 млрд руб.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом
Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года
Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта
В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года
Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы
Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу