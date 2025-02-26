Умерла актриса Мишель Трахтенберг

Игравшей в «Евротуре» и «Сплетнице» актрисе было 39 лет, недавно она перенесла трансплантацию печени

Мишель Трахтенберг (Фото: Theo Wargo / Getty Images)

Умерла голливудская актриса Мишель Трахтенберг, сообщает The New York Post со ссылкой на источники. Информацию подтвердили и собеседники ABC News.

Актрисе было 39 лет. По словам источников издания, она недавно перенесла операцию по пересадке печени. Трахтенберг без признаков жизни в ее собственном доме нашла мать. Полиция Нью-Йорка подтвердила, что актриса была найдена без сознания, а работники скорой помощи констатировали ее смерть. Полиция не считает случившееся убийством и допускает, что у актрисы были осложнения после трансплантации.

Трахтенберг родилась 11 октября 1985 года в Нью-Йорке в семье евреев-иммигрантов. Актриса говорила, что знает русский язык, так как ее мать родилась в России.

Свою первую роль она сыграла в возрасте девяти лет в сериале 1990-х годов на канале Nickelodeon «Приключения Пита и Пита». Затем она снималась в различных детских фильмах и шоу. Повзрослев, Мишель на протяжении трех лет играла роль Дон Саммерс, сестры главной героини сериала «Баффи, истребительница вампиров».

В 2004 году снялась в комедии «Евротур» в роли Дженни — подруги и попутчицы главного героя Скотта.

Также она играла Джорджину Спаркс в «Сплетнице», у нее были роли в сериалах «Доктор Хаус», «Закон и порядок», «Клиент всегда мертв» и др.