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Получившего 18 лет экс-бойца «Альфы» начали судить по делу об убийстве

Мосгорсуд повторно рассмотрит дело приговоренного к 18 годам экс-бойца «Альфы»
Суд повторно рассмотрит дело в отношении экс-спецназовца «Альфы» Бориса Чукаева, который в 2022 году получил 18 лет колонии за убийство бизнесмена и его водителя. Предполагаемые сообщники умерли до судебного процесса
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Мосгорсуд снова начал рассматривать уголовное дело в отношении бывшего капитана спецподразделения ФСБ «Альфа» Бориса Чукаева, в 2022 году осужденного на 18 лет колонии, сообщает «Коммерсантъ».

Приговор экс-спецназовцу вынесли 17 октября 2022 года. Чукаева признали виновным в убийстве владельца люберецкого продуктового рынка Ильи Дворкина и его водителя в 2008 году. По версии следствия, экс-спецназовец с сообщниками создал инвесткомпанию для привлечения средств под прибыльные проекты, в которую предприниматель вложил $5 млн. Заподозрив обман, Дворкин приехал в офис на Донскую улицу, чтобы забрать деньги, с тех пор его не видели.

При этом суд посчитал недоказанными часть пунктов обвинения, касающихся убийства главы департамента платины ФГУП «Алмазювелирэкспорт» Александра Васильева (ст. 105 УК), бандитизма (ч. 1 ст. 209 УК), незаконного оборота оружия (ч. 3 ст. 222 УК) и взрывных устройств (ч. 3 ст. 222.1 УК). Материалы по этим эпизодам вернули в прокуратуру для дополнительного расследования.

С решением не согласились ни адвокаты, ни прокуратура, его обжаловали в Первом апелляционном суде общей юрисдикции. В результате материалы вновь направили в Мосгорсуд на новое рассмотрение в ином составе суда.

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Васильев, как считает следствие, был убит в мае 2012 года. В материалах говорилось, что Чукаев был с ним знаком и знал, что на руках у предпринимателя после очередной сделки было $1,5 млн наличными. Сообщники похитили Васильева, найти его не удалось.

Защита Чукаева отметила, что по ряду эпизодов срок давности уже истек. Адвокат Вера Асеева указала также, что уголовную ответственность по ч. 3 ст. 222.1 ввели в 2014 году, при этом в обвинительном заключении говорится, что преступление совершено «не позднее 28 ноября 2008 года». По ее словам, в заключении по поводу убийства Васильева «нет ни слова, от какого заказчика Чукаев получил задание на убийство, за какую сумму и какую сумму он получил, говорится о неких лицах, но никакие сведения о них не приводятся».

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Уголовное дело было заведено в 2019 году, его фигурантами, помимо Чукаева, были бывший сотрудник «Альфы» Александр Чуканов и специалист компании «Авуар-Дельта» Андрей Воскресенский. Следствие считает, что Чукаев и Чуканов после увольнения из ФСБ создали преступную группировку в 2000 году и начали нападать на предпринимателей.

Предполагаемые сообщники Чукаева не дожили до суда. В июле 2021 года Чуканов умер, заразившись коронавирусом в СИЗО, к тому же у него было онкологическое заболевание. Месяц спустя от сердечной недостаточности скончался Воскресенский; перед этим, говорили в ОНК Москвы, он подрался с сокамерником.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
спецназ ФСБ «Альфа» приговор убийство
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