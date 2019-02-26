Нидерландская таможня изъяла 90 тыс. бутылок русской водки «для КНДР»

В Роттердаме с сухогруза изъяли контейнер с 90 тыс. бутылок водки, который спрятали под фюзеляжем самолета. Груз официально направлялся в Китай, однако нидерландские таможенники заподозрили, что конечная точка — КНДР

Фото: Robin Utrecht / EPA / ТАСС

Нидерландская таможня изъяла в порту Роттердама прибывший туда в прошлый четверг, 21 февраля, контейнер из России с тремя тысячами ящиков водки. Об этом пишет таблоид Algemeen Dagblad. Конечным пунктом назначения этого груза нидерландская газета называет столицу Северной Кореи, Пхеньян.

В настоящее время, по ее данным, голландские власти выясняют, действительно ли водка предназначалась «северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну и руководителям Вооруженных сил КНДР».

Данные о том, что голландские таможенники изъяли 90 тыс. бутылок водки (или контейнер с тремя тысячами ящиков алкоголя), которые прибыли в порт Роттердама 21 февраля, со ссылкой на источник в министерстве внешней торговли Нидерландов подтверждает и телеканал Euronews. Есть подозрение, что груз направлялся в северокорейскую столицу, но по этому поводу будет проведено расследование, замечает его собеседник.

По документам, как пишут Algemeen Dagblad и Euronews, груз был отправлен из России в Китай. Однако директор по управлению рисками нидерландской таможенной администрации Арно Коэй сказал газете, что таможня предполагает: «эта водка предназначалась не Китаю, а Северной Корее». На чем основаны эти предположения, Коэй не пояснил.

Контейнер с ящиками с алкоголем был обнаружен компьютерной системой голландской таможни. Его перевозило грузовое судно, принадлежащее китайской судоходной компании Cosco Shipping. Контейнер из России должен был сначала попасть в порт в Гамбурге, потом его предполагалось перевезти в Китай.