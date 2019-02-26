Нидерландская таможня изъяла 90 тыс. бутылок русской водки «для КНДР»

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,49 0,10 EUR Бирж. 74,41 0,32 Brent 65,22 -0,75% USD Нал. 66,32 64,93 EUR Нал. 75,32 73,94 USD ЦБ 65,62 0,36 EUR ЦБ 74,49 0,40 EUR/USD 1,1364 0,0034 BTC/USD Бирж. 3 904,00 -19,70 IMOEX 2 494,02 -0,02% RTSI 1 193,07 -0,71% DJIA 26 087,00 -0,02% Nasdaq 7 554,05 -0,01%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Target $79 (+8,89%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Tesla $450 (+51,2%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Electronic Arts $106 (+11,01%) прогноз Credit Suisse к 31.12.19 Купить
Coca-Cola $52 (+15,2%) прогноз Deutsche Bank к 24.02.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Target $79 (+8,89%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Tesla $450 (+51,2%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Electronic Arts $106 (+11,01%) прогноз Credit Suisse к 31.12.19 Купить
Coca-Cola $52 (+15,2%) прогноз Deutsche Bank к 24.02.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 65,62 (+0,36) Quote, 26 фев, 12:33
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 74,49 (+0,4) Quote, 26 фев, 12:33
Университет из Петербурга попал в топ-20 мирового предметного рейтинга QS Общество, 00:01 Минфин предложил бизнесу новые льготы за инвестиции Экономика, 00:00 В США ответили на слова Патрушева о подготовке вторжения в Венесуэлу Политика, 26 фев, 23:59 Reuters сообщил о разрыве Citgo связей с венесуэльской PDVSA Бизнес, 26 фев, 23:58 В епархии Петербурга осудили спетую в Исаакии песню о бомбардировке США Общество, 26 фев, 23:47 Тренер «Челси» поставил под вопрос участие вратаря Кепы в следующей игре Спорт, 26 фев, 23:24 Нидерландская таможня изъяла 90 тыс. бутылок русской водки «для КНДР» Общество, 26 фев, 23:21 Полиция Таиланда пригрозила депортировать 11 россиян Общество, 26 фев, 23:09 Волкер заявил о планах усилить антироссийские санкции из-за Крыма Политика, 26 фев, 23:06 Новак не увидел угрозы «Северному потоку-2» из-за Газовой директивы ЕС Бизнес, 26 фев, 22:42 СКА проиграл «Спартаку» в первом матче плей-офф КХЛ Спорт, 26 фев, 22:38 Куратор развития Московского транспортного узла уйдет из РЖД Бизнес, 26 фев, 22:37 Полный гид по уходу за зубами: самые важные вопросы РБК и Philips, 26 фев, 22:35 Следователи задержали еще двух человек по делу Арашуковых Общество, 26 фев, 22:31
Общество ,  
0 
Нидерландская таможня изъяла 90 тыс. бутылок русской водки «для КНДР»
В Роттердаме с сухогруза изъяли контейнер с 90 тыс. бутылок водки, который спрятали под фюзеляжем самолета. Груз официально направлялся в Китай, однако нидерландские таможенники заподозрили, что конечная точка — КНДР
Фото: Robin Utrecht / EPA / ТАСС

Нидерландская таможня изъяла в порту Роттердама прибывший туда в прошлый четверг, 21 февраля, контейнер из России с тремя тысячами ящиков водки. Об этом пишет таблоид Algemeen Dagblad. Конечным пунктом назначения этого груза нидерландская газета называет столицу Северной Кореи, Пхеньян.

В настоящее время, по ее данным, голландские власти выясняют, действительно ли водка предназначалась «северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну и руководителям Вооруженных сил КНДР».

Данные о том, что голландские таможенники изъяли 90 тыс. бутылок водки (или контейнер с тремя тысячами ящиков алкоголя), которые прибыли в порт Роттердама 21 февраля, со ссылкой на источник в министерстве внешней торговли Нидерландов подтверждает и телеканал Euronews. Есть подозрение, что груз направлялся в северокорейскую столицу, но по этому поводу будет проведено расследование, замечает его собеседник.

По документам, как пишут Algemeen Dagblad и Euronews, груз был отправлен из России в Китай. Однако директор по управлению рисками нидерландской таможенной администрации Арно Коэй сказал газете, что таможня предполагает: «эта водка предназначалась не Китаю, а Северной Корее». На чем основаны эти предположения, Коэй не пояснил.

Контейнер с ящиками с алкоголем был обнаружен компьютерной системой голландской таможни. Его перевозило грузовое судно, принадлежащее китайской судоходной компании Cosco Shipping. Контейнер из России должен был сначала попасть в порт в Гамбурге, потом его предполагалось перевезти в Китай.

«Мы анализируем все входящие и исходящие контейнеры», — пояснил Algemeen Dagblad Коэй. По его словам, компьютерная система таможни получает информацию о поступающих в порт грузах за несколько дней до их прибытия. Если таможенники замечают что-то необычное, — например, «если был выбран необычный маршрут», — контейнеры могут быть проверены.

В сопроводительных документах указано, что заполненный водкой контейнер предназначался для китайской компании, уточняет газета. Однако у таможни «были все основания сомневаться в этой информации», отмечает она. «Мы подозреваем, что эта водка пойдет не в Китай, а в Северную Корею», — заявил Коэй.

По его словам, добраться до груза с алкоголем таможенникам было непросто: он был спрятан под фюзеляжем самолета, который также перевозил корабль. Хозяин корабля сказал, что сдвинуть фюзеляж, не повредив его, не получится. В итоге для его удаления «за большие деньги» были наняты специалисты, указывает Algemeen Dagblad. Они, по информации издания, сделали это при помощи кранов.

Решение о конфискации груза приняла министр внешней торговли Нидерландов Сигрид Кааг. Именно подконтрольное ей министерство отвечает за применение экономических санкций, в том числе против Северной Кореи, замечает газета. Остальных деталей о произошедшем она не приводит. На своем сайте издание публикует фотографии самолета, под фюзеляжем которого якобы находился контейнер с алкоголем, и непосредственно изображение ящика с бутылками водки.

Авторы: Евгения Маляренко, Андрей Гатинский
Теги: Водка, Ким Чен Ын, Вьетнам
Материалы по теме
СМИ назвали точное место проведения саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ына
Политика
СМИ показали фото с курящим Ким Чен Ыном у поезда
Общество
Приехавших с Трампом журналистов выселили из отеля Ким Чен Ына в Ханое
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter