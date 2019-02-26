«Коммерсантъ» узнал о попытках террористов ИГ атаковать ГРУ

Боевики, связанные с «Исламским государством», планировали теракты возле штаб-квартиры ГРУ, однако были задержаны сотрудниками ФСБ

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Связанный с «Исламским государством» (запрещенной в России террористической организацией) террорист Абу-Усама Нораки осуществил два крупных теракта в Швеции и Таджикистане, а еще две крупные диверсии намеревался осуществить в Москве, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные расследования.

По информации издания Абу-Усама Нораки, который стоял в том числе за наездом грузового автомобиля на мирных жителей Стокгольма, через своего представителя в Москве — представлявшегося строителем из Таджикистана Наима Махмадалиева — сумел связаться с ячейкой экстремистов в Москве. В их планах было сначала подорвать военные грузовики, которые двигались по Хорошевскому шоссе в сторону штаб-квартиры ГРУ. Выбор цели объяснялся тем, что именно рядом с этой дорогой находилась стройплощадка, на которой работал Махмадалиев.

В результате теракт так и не был осуществлен, поскольку его предполагаемые участники были обнаружены при приобретении опасного в обращении взрывателя на основе трипероксида ацетона.

Указывается, что именно Нораки стоял за подготовкой другой группы, которая намеревалась устроить взрывы на одном из перегонов МЦК между станциями «Шелепиха» и «Площадь Гагарина», а также в ТЦ в Балашихе «Эдельвейс». В отношении двух граждан Таджикистана, признавших вину в Московском окружном военном суде, был оглашен приговор: 15 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Сам Нораки до сих пор не пойман. По данным спецслужб, он находится в иракском городе Мосул.