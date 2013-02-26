"Ленфильм" им. А.Германа: киностудии может быть присвоено имя режиссера

Просьбу артистов петербургским парламентариям передала депутат Заксобрания, актриса Анастасия Мельникова.
"Алексей Юрьевич Герман - единственный художественный руководитель "Ленфильма", чьими стараниями студия сохранилась как съемочная площадка, а не была распродана по частям в тяжелые годы. "Ленфильм" как есть, так и останется, но присвоить студии имя Германа - правильно и заслуженно", - считает актриса.
А.Мельникова также добавила, что эта просьба уже "со всеми согласована", а она сама сегодня же отправляется из Петербурга в Москву для того, чтобы лично передать министру культуры России Владимиру Мединскому подписанное сотрудниками "Ленфильма" письмо.
Как отмечает издание, постоянная комиссия Заксобрания по образованию, науке и культуре в ближайшие дни соберет необходимые документы и тоже подготовит официальное обращение к министру культуры.
Напомним, выдающийся кинематографист, автор фильмов "Двадцать дней без войны", "Мой друг Иван Лапшин", "Хрусталев, машину!" А.Герман-старший скончался в возрасте 74 лет в Петербурге. Последние несколько лет он работал над фильмом по повести братьев Стругацких "Трудно быть богом".