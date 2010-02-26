В Стамбуле певца Таркана задержала наркополиция
Общество, 26 фев 2010, 07:52
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В Стамбуле певца Таркана задержала наркополиция
Турецкий поп-исполнитель Таркан был задержан сегодня утром в Стамбуле в ходе антинаркотической полицейской спецоперации, сообщает Associated Press.
Вместе с поп-звездой полицейские арестовали еще несколько турецких знаменитостей, однако их имена не называются. В настоящий момент всех задержанных допрашивают следователи.
Пока никаких обвинений Таркану не предъявили.
Таркан – успешный поп-музыкант, выпустивший за всю свою карьеру несколько платиновых дисков. Суммарный тираж его альбомов составил 25 миллионов копий.
Многие песни исполнителя популярны в России.