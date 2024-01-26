Беженцы столкнулись с «давней проблемой льготников» при выдаче лекарств

Привязка выдачи льготных лекарств к прописке стала критичной для беженцев из новых регионов, говорят в благотворительных фондах. Что происходит с обеспечением беженцев лекарствами — разбирался РБК

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Проблемы беженцев с получением лекарств

Региональное законодательство предусматривает, что для получения бесплатных лекарств при переезде в другой регион льготникам необходимо оформить постоянную регистрацию, для беженцев это требование стало критичным, рассказали РБК представители благотворительных фондов, помогающих переселенцам из зоны боевых действий.

Если жители новых регионов переезжают, в том числе эвакуируясь от боевых действий, они теряют возможность получать лекарства по льготным рецептам до тех пор, пока не оформят постоянную регистрацию на новом месте, рассказывают представители благотворительных фондов. Это происходит из-за того, что некоторые лекарства из «льготного» перечня закупаются на средства региональных бюджетов и, соответственно, потребности в них рассчитываются исходя из числа постоянно проживающих в регионе льготников. Из-за этого поликлиники отказываются выдавать льготные рецепты на лекарства без постоянной регистрации в регионе, которой у подавляющего большинства беженцев нет, уточняют в благотворительных организациях.

Эта проблема давно известна, с ней сталкиваются и россияне из других регионов, например, те, кто уезжает в другой субъект учиться или работать, но для вынужденных переселенцев она стала очень острой. «Типичная ситуация, происходит повсеместно. Граждане вынужденно, в гуманитарных целях, покидают новые регионы, либо территорию Украины, оформляют паспорта граждан Российской Федерации, получают полис ОМС, прикрепляются к поликлинике и при первом же обращении к терапевту или врачу-специалисту (например, к эндокринологу) получают отказ в льготном лекарственном обеспечении по причине отсутствия местной постоянной регистрации, — говорит юрист фонда помощи беженцам «Дом с маяком» Владимир Артюшенко. — Отказ вызывает у таких граждан недоумение и отчаяние».

Такую же ситуацию описывают и в фонде «Белый свет», который оказывает юридическую помощь беженцам. «По факту получается, что врач ставит диагноз «сахарный диабет», а лекарство выписать не может, если нет постоянной регистрации в регионе, где заявитель обращается в поликлинику. Все врачи, с которыми я разговаривала, говорили мне, что без постоянной регистрации такой возможности нет в принципе. Я предполагаю, что сама электронная система не позволяет этого сделать», — рассказывает руководитель «Белого света» Ольга Соколова.

По ее словам, большая часть тех, кто приходит с этой проблемой в благотворительный фонд, нуждаются в инсулине и сопутствующих медизделиях (шприцы, иглы, глюкометры), также с проблемой обращаются больные бронхиальной астмой.

В ответ на письменные обращения поликлиники, как правило, ссылаются на региональное законодательство, поясняет Артюшенко. Так, в законе Московской области от 23.03.2006 года № 36-2006-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан Московской области» указано, что меры социальной поддержки распространяются на отдельные категории граждан, имеющие место жительства в Московской области. Аналогичные нормы содержит распоряжение правительства Москвы № 1506-РП «О реализации мер социальной поддержки отдельных категорий жителей города Москвы по обеспечению лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой», поясняет юрист.

Собеседники РБК в фондах отмечают, что согласно, федеральному закону от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», охрана здоровья граждан обеспечивается государством независимо от места жительства и других обстоятельств.

«Досудебное обжалование отказа поликлиник имеет переменный успех, результат отличается в разных регионах, а решение вопроса не имеет системный характер. Дело редко доходит до суда, поскольку болезнь не любит ждать годами и граждане вынуждены обращаться в благотворительные фонды либо закупать препараты самостоятельно», — поясняет Артюшенко.

При обращении в Росздравнадзор заявитель, как правило, получает ответ с подтверждением того, что он имеет право на лекарственное обеспечение, однако даже с этим документом получить препарат в поликлинике очень сложно, рассказывают в «Белом свете». «Человек приходит в поликлинику снова, уже с этим ответом, но поликлинике рецепт все равно не выписывают. Начинается своеобразное противостояние путем отправки обращений. Сроки у этого процесса разные и заканчивается по-разному. Иногда врачи сами помогают пациенту добывать так нужный ему инсулин. Иногда говорят, что, если человек установит инвалидность, без проблем выпишут льготный рецепт», — отмечает Соколова.

Права инвалидов, а также некоторых других категорий граждан закреплены федеральным законом от 17.07.1999 N178-ФЗ «О государственной социальной помощи», поясняет Артюшенко. Такие льготники вносятся в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи. Эта льгота не привязана к региону жительства и действует на всей территории России.

Заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Алексей Куринный (КПРФ) считает, что закупки льготных препаратов надо обеспечивать централизованно, но «пока такое решение не принято». «Надо переходить к единой системе лекарственного обеспечения, когда право на лекарство не зависит от места проживания и лекарственных возможностей региона. Это надо переводить в единую систему», — уверен он.

В текущей ситуации гражданам, которые не имеют статуса инвалида, надо решать проблему с получением льготных лекарств индивидуально, через соцзащиту, полагает депутат, а в отдельных случаях — через обращения в Росздравнадзор и прокуратуру.

Заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Сергей Леонов (ЛДПР) также выступил за централизованное обеспечение льготников лекарствами и финансирование этих закупок из федерального бюджета. Он пояснил, что, среди прочего, это позволит оперативно управлять резервами таких лекарств.

«Если бы все льготники обеспечивались по системе одного окна, то есть лекарства сначала, например, распределялись по федеральным округам, а затем дальше [по регионам], то была бы возможность их перераспределять. Например, в одном из регионов у лекарств на большую сумму, сотни миллионов рублей, подходит к концу срок годности. Но он не может отдать эти лекарства другому региону, где они нужны, потому что они куплены на региональные деньги и должно быть реализованы в регионе, — говорит депутат. — А если бы это было куплено на федеральные деньги, то можно было бы перераспределять их между регионами. Была бы существенная экономия денег и оптимизация процесса». При этом он считает, что сейчас федеральный бюджет не готов взять на себя такие обязательства.

Постановление правительства от 30.07.1994 № 890 закрепляет право некоторых категорий граждан на бесплатное получение лекарств, либо получение их со скидкой 50%. В перечень категорий заболеваний, дающих право на получение лекарств по льготе, входят, например, онкология, туберкулез, СПИД и ВИЧ-инфекции, бронхиальная астма, ревматизм и ревматоидный артрит, диабет, рассеянный склероз, шизофрения и эпилепсия. Всего в перечне указана 31 категория. Для каждой из них определены лекарства и медизделия, которые должны предоставляться больному бесплатно. Например, в случае диабета это все лекарственные средства, этиловый спирт, инсулиновые шприцы, иглы к ним и средства диагностики.

Проблемы с выдачей льготных лекарств

Люди в новых регионах также нередко сталкиваются с ситуацией, когда приходят в аптеку, чтобы получить бесплатно лекарство или сопутствующие медизделия по рецепту, а им говорят, что его нет в наличии, рассказали РБК в благотворительных организациях.

«К нам на федеральную горячую линию церковной помощи «Милосердие» обращаются граждане из четырех регионов зоны конфликта с просьбой приобрести лекарства и необходимые средства медицинского назначения, — рассказала РБК руководитель московского церковного штаба помощи беженцам при Синодальном отделе по благотворительности Наталья Еремичева. — Так, у Елены из Луганска сыну 9 лет, у него инсулинозависимый диабет. Сам инсулин им выдают в Луганске, а вот сопутствующие препараты, карсил, например, не выдают. Тест-полоски, помпы на руку для постоянного контроля уровня сахара в крови, ланцеты — это то, в чем нуждаются люди и с чем они обращаются к нам. Это не единичный случай».

Сообщения о случаях, когда льготники не могли вовремя получить препараты или сопутствующие изделия медицинского назначения также приходили из Северодонецка. «Льготникам представители государства говорят, что нет своевременных поставок. Людям приходится ждать по несколько месяцев — для некоторых это критично», — говорит координатор церковной помощи в зоне конфликта Синодального отдела по благотворительности Наталья Кульева. Жители рассказывают, что в городе работает всего две аптеки. Есть и другие, но они не могут получить лицензии на работу, поясняет Кульева.

«В Мариуполе, где с 1 января 2023 года у нас ежедневно работает церковный медико-социальный центр, тоже много обращений по лекарственным препаратам. Мы видим, что у малоимущих людей часто не хватает денег, чтобы обеспечить себя нужными препаратами. Были запросы с просьбой привезти определенные лекарства. Много запросов на тонометры и глюкометров — мы их выдаем по показаниям врачей», — добавляет координатор церковной помощи.

О том, что жители новых регионов часто не могут получить препараты по льготному рецепту в срок рассказали и в АНО «Белый свет». По их данным, если, например, при наличии онкологического заболевания, как правило, получает необходимую ему помощь и обеспечение — лекарствами, обезболиванием и так далее, то при некоторых других заболеваниях, например, при диабете — не в полном объеме. Одна из самых острых проблем — с получением инсулина, также перебои бывают с получением инсулиновых шприцев, игл, тест-полосок и глюкометров, которые также должны выдаваться диабетикам бесплатно.

Из-за перебоев люди вынуждены ждать поставок препарата достаточно долго. «При этом вы не можете сказать инсулинозависимому диабетику: «Подожди пару дней, а потом подколешь все дозы инсулина сразу, вместо пропущенных». Это те лекарства, которые необходимы человеку для поддержания ежедневной нормальной жизнедеятельности», — подчеркивает Соколова.

Депутат Леонов предположил, что, такие жалобы могут быть связаны с тем, что региональные минздравы не до конца адаптировались в системе закупок и «не всегда получается вовремя закупить то или иное лекарственное средство». Он также напомнил о сложностях в логистике из-за ведения военных действий. При этом Леонов он уверен, что «проблема решаемая и не системная».

В Минздраве РБК заявили, что на момент вхождения четырех новых регионов в состав России в сентябре 2022 года их потребности в лекарственных средствах обеспечивались за счет поставок гуманитарной помощи. Ее остатки также использовались в течение 2023 года. После вхождения субъектов в состав России началась работа по их интеграции в систему здравоохранения страны, в том числе в части бесплатного обеспечения лекарствами. В течение 2023 года производились централизованные закупки и поставки лекарств в новые регионы, добавили в пресс-службе министерства. Там уточнили, что обеспечили потребность 99,9% пациентов, страдающих 14 высокозатратными заболеваниями, 99% пациентов с ВИЧ-инфекцией и 100% пациентов больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, состоящих под диспансерным наблюдением. Также были закуплены препараты для профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении. «Плановое значение показателя обеспеченности достигнуто на территории всех новых субъектов», — заверили в Минздраве. В 2024 году в новых регионах начали предоставлять наборы социальных услуг в части обеспечения лекарствами, медизделиями, а также спецпитанием для детей-инвалидов, добавили в пресс-службе министерства.

По просьбе РБК аналитики группа компаний Headway, которая занимается мониторингом тендерных закупок в фармацевтической отрасли, посчитали все закупки лекарственных препаратов в новых регионах за 2023 год. Всего четыре региона самостоятельно закупили лекарств на 178,5 млн руб. Из них 104,8 млн пришлись на ЛНР, 30,4 млн — на ДНР, 25,3 млн — на Запорожскую область и 17,8 млн — на Херсонскую область.

Среди препаратов были закуплены анальгетики (на 14,8 млн), бета-адреноблокаторы (на 10,8 млн), антибактериальные препараты для системного назначения (на 8,4 млн), антикоагулянты (на 8 млн), анестетики (на 7,8 млн), психотропные препараты (на 7,3 млн), а также противовоспалительные препараты, аллергены, минеральные добавки, антисептики и другие.

В Headway предположили, что цифры проведенных новыми регионами тендеров в 2023 году небольшие из-за того, что система госзакупок в сфере здравоохранения и фармацевтики там пока не заработала в полной мере, работа по приведению законодательства в соответствие с российским, расчет необходимых объемов лекарств и другие процедуры занимают определенное время. Аналитики отметили, что в Крыму после вхождения в состав России этот процесс тоже не был быстрым.

В минздраве ЛНР заявили РБК, что реагируют на обращения о нехватке препаратов в аптеках, и чаще всего достаточно просто привезти его из одной аптеки в другую. С октября по декабрь 2023 года в аптеках республики обслужили 31 099 льготных рецептов и выдали бо­лее 72 тыс. упаковок лекарственных препаратов, заявили в ведомстве.

В минздраве ДНР сообщили, что в последние пять-десять лет в республике выдавали препараты больным сахарным диабетом, ВИЧ-инфекцией и туберкулезом из состава гуманитарной помощи. «Проблем с лекарственным обеспечением данных категорий пациентов в республике не имеется», — утверждают там. «При этом по другим заболеваниям ведение регистров начато только с 2023 года, что в ряде случаев могло вызывать сложности с планированием закупки лекарственных препаратов», — добавили в минздраве ДНР. Там также утверждают, что в 2023 год закупили препараты для льготников за счет регионального бюджета на 1,1 млрд руб.

В минздравах Херсонской и Запорожской областей заявили, что обеспечивают лекарствами всех льготников. «Пациенты, имеющие право на федеральную или региональную льготу полностью обеспечены препаратами за счет централизованных поставок федерального бюджета и региональных закупок», — сообщил РБК министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат.