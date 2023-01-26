Что такое дефектура лекарств и как с ней справляются в Москве

На фоне сообщений о проблемах с доступностью лекарств, столичные власти уверяют, что дефицита препаратов в городе нет. Разбираемся, откуда возникает дефектура — временная нехватка товаров в продаже — и как ее можно преодолеть

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Дефектура лекарств — обычное явление для мирового фармацевтического рынка. «Есть такое понятие в нашей отрасли — дефектура. То, что в бизнесе называется Out-of-stock — отсутствие тех или иных позиций в продаже. Это не какая-то новость 2022-го или 2023 года. Это бизнес-параметр, который измерялся всегда», — рассказывает гендиректор аптечной сети «36,6» Александр Кузин.

Дефектура (от лат. defectus — убывание, недостаток) — отсутствие в аптеке необходимого товара. Может быть локальной (препарат отсутствует только в аптеке), региональной (отсутствует в ассортименте региональных оптовых поставщиков) и глобальной (отсутствует в обороте, например, по причине снятия с производства). Показатель дефектуры лекарств мониторится Минздравом, Росздравнадзором, в Москве также департаментом здравоохранения столицы.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев подтверждает, что дефектура — это не новое явление: «С дефектурой мы сталкивались всегда. Периодически какие-то препараты могут исчезать, потом они появляются. Такое явление происходит не только, кстати, в России, но и в других странах мира».

Почему возникает дефектура

Одной из причин эксперты называют сложности производственного или регуляторного характера. Например, производитель вносит какие-то изменения в состав, а получение одобрения задерживается. Или могут быть ограничения по мощностям производства сырья, готовой продукции. «Если посмотреть публикации, скажем, доковидных времен, вы увидите, что по некоторым позициям дефектура возникала и раньше», — отмечает Гендиректор фармацевтической компании «Р-Фарм» Василий Игнатьев.

Юрий Жулев из Всероссийского союза пациентов добавляет, что причиной дефектуры могут быть логистические сложности. «Сейчас усложнилась логистика. Раньше, грубо говоря, препарат загружался в самолет, который летел, скажем, из Германии в Россию. Сейчас транспортные связи нарушены, и это лекарство может приехать в Россию через Саудовскую Аравию, ОАЭ, Турцию или Казахстан, например. Логистические пути удлиняются, соответственно из-за этого иногда происходят перебои, когда на складах уже пусто, а новая партия еще не подошла», — напоминает Жулев.

Ажиотажный спрос

Другим важным фактором, провоцирующим дефектуру лекарств, может стать ажиотажный спрос. «Очень серьезную роль в дефиците препаратов играют слухи, после которых все начинают скупать лекарства впрок. Гражданину еще не нужен этот препарат, но он все равно идет и, опасаясь дефицита в будущем, закупает его себе чуть ли не на год вперед. Конечно, при таком ажиотажном спросе, любые запасы будут таять. Мы сами создаем себе дефицит таким поведением», — уверен Юрий Жулев.

Закупку лекарств впрок эксперты называют «бессмысленной тратой денег». «Лично мой опыт и опыт моих родителей говорит о том, что покупать лекарства про запас, создавая у себя не аптечку первой необходимости, а громадный запас препаратов на все случаи, это бессмысленная трата денег, — говорит гендиректор сети «Ригла» Александр Филиппов. — Во-первых, лекарства имеют срок годности, во-вторых, завтра врач вам может поменять схему лечения. Ну и верх глупости, когда лекарства начинают доедать как «колбасу», потому что дома есть остатки. Не очень хочется, но надо доесть».

С ним согласен Жулев из Всероссийского союза пациентов: «Лекарства — не гвозди. Они имеют срок годности. И обратно лекарства в аптеку уже не вернуть. Ужас заключается в том, что тот, кому очень нужен этот препарат, не может его получить из-за ажиотажного спроса. А у кого-то этот препарат через некоторое время сгниет и будет выброшен на помойку. Поэтому здесь очень важна некая наша общая ответственность — не поддаваться панике».

Льготные и жизненно необходимые лекарства

Сегодня право на льготное обеспечение лекарствами имеют более 1,7 млн москвичей. Город обеспечивает лекарствами льготные категории населения вне зависимости от внешнеэкономических факторов, уверяют столичные власти. Для этого проводятся общественное обсуждение годовой потребности на льготные лекарства и медицинские изделия. В слушаниях принимают участие фармпроизводители, дистрибьюторы лекарственных препаратов, представители пациентских организаций.

«То, что делает Москва для льготных категорий пациентов, а это пациенты с онкологическими, кардиологическими, эндокринологическими диагнозами, так это формирование того неснижаемого запаса, который позволяет бесперебойно обеспечивать именно тех, кому лекарства необходимы по жизненным показаниям. Мы постоянно участвуем в общественных слушаниях, по результатам которых департамент здравоохранения и формирует этот запрос, активно привлекая всех участников рынка», — говорит председатель координационного совета МОД «Движение против рака» Николай Дронов.

Столичные власти подчеркивают, что по самым востребованным нозологиям в городе создан резерв лекарств более чем на восемь месяцев. «С учетом заблаговременно начатой в 2022 году заявочной кампании на 2023 год для бесперебойного лекарственного обеспечения льготных категорий граждан, департаментом здравоохранения Москвы закуплен и сформирован достаточный резерв лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания на складах и в аптеках Центра лекарственного обеспечения», — говорится в комментарии столичного Депздрава.

Речь идет о таких нозологических группах, как дерматовенерология, диабет, неврология, пульмонология, сердечно-сосудистые заболевания, нефрология, орфанные заболевания и другие. Еще по нескольких нозологиям (например, муковисцидоз и сахарный диабет) власти предусмотрели опцию: пациент может получить денежную компенсацию, если выписанный ему препарат отсутствует в наличии в одной из аптек Департамента здравоохранения (но при этом может быть в наличии в коммерческой сети), либо же он желает принимать препарат определенного торгового наименования.

С 2022 года в Москве реализуется проект по выдаче в коммерческих аптеках льготных лекарств по электронным рецептам. Ранее такие лекарства выдавались только в пунктах льготного отпуска столичного департамента здравоохранения. Эксперты положительно оценили эту инициативу, отметив, что данная мера позволит расширить доступность лекарств для льготников, а у аптек появится возможность дополнительного притока клиентов.

Для поддержания стабильности на рынке лекарственных препаратов Депздрав Москвы проводит регулярный мониторинг наличия в аптеках наиболее востребованных населением лекарств — как включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), так и вне этого перечня. Департамент также проводит мониторинг превышения цен на список лекарств ЖНВЛП, чтобы не допускать превышения установленных розничных цен.

Неснижаемые запасы и аналоги

Представители аптечных сетей заявляют, что формируют запасы лекарственных препаратов на несколько месяцев вперед. По словам гендиректора сети «Ригла» Александра Филиппова, запас формируется из расчета на два-три месяца в зависимости от продаж предыдущего периода. По особо популярным, а также по дефицитным препаратам сеть делает сверхзапасы, размещая этот товар у себя на складе.



Гендиректор аптечной сети «З6,6» Александр Кузин называет похожие цифры: «Если смотреть целиком на оборачиваемость товарного запаса в рознице, то в нашей сети это около двух месяцев. И если у нас тот и иной препарат активно продается и доходит до неснижаемого остатка (например, в одной из аптек осталось десять упаковок лекарства), сразу идет допзаказ. И уже на следующий день один из дистрибьюторов делает подвоз до нормативного товарного запаса по каждому из наименований. Это происходит по каждой точке продаж по каждому из наименований».

Дефектура — не значит отсутствие лекарств

Эксперты и участники рынка призывают не забывать об аналогах лекарственных препаратов. «Есть такое понятие МНН (международное непатентованное наименование — действующее вещество), — объясняет Юрий Жулев. — Так вот, может какого-то торгового наименования в аптеке не быть, однако на рынке есть другие препараты с этим же действующим веществом, но под другим торговым наименованием. И вполне возможно купить именно его, а не то лекарство, к которому привык в данном случае пациент».

Представители аптечных сетей подчеркивают, что аналоги есть у большинства МНН. «Безусловно, чаще всего одно МНН обеспечивается несколькими торговыми наименованиями, которые производят разные производители. Поэтому если один из препаратов одного производителя отсутствует, то можно сделать клиническую замену и предложить то же вещество, но от другого производителя», — говорит представитель сети «36,6» Александр Кузин.

«Розувастатин, как пример МНН, производят более десятка компаний, и у него может быть столько же торговых наименований. И так по большинству препаратов», — соглашается с ним представитель сети «Ригла» Александр Филиппов. При этом, напоминает он, у пациентов есть возможность заменить лекарство. Если человек привык пользоваться каким-то препаратом и вдруг не находит в какой-то аптеке, первое и самое главное, что он должен сделать, — пойти к врачу и попросить подобрать замену, советует Филиппов.

Дефицита не будет

Участники рынка признают, что логистика усложнилась, но предпосылок для возникновения дефицита на рынке лекарств не видят. «У нас нет ситуаций, из-за которых на рынке возникал бы дефицит препаратов. Да, усложнились маршруты доставки, в среднем мы оцениваем задержки в пути примерно в одну неделю. Но при этом нормальные запасы препаратов на рынке составляют обычно несколько месяцев. Усложнения определенные есть, но это не отражается на наличии препаратов на складах», — объясняет гендиректор «Р-Фарм» Василий Игнатьев.

«Могу сказать по нашим онкологическим пациентам, что в текущей ситуации мы не почувствовали в Москве какого-либо дефицита, более того на рынке появляются новые отечественные препараты, которые по оценкам наших клинических фармакологов не уступают своим зарубежным аналогам. В этом смысле для нас основной результат — это повышение качества и продолжительности жизни у наших пациентов, и немаловажную роль в этом играет лекарственная терапия», — говорит Николай Дронов из МОД «Движение против рака».

Сопредседатель Всероссийской ассоциации пациентов Юрий Жулев добавляет, что важно «не поддаваться панике»: «Ни одна фармкомпания не заявила, что она прекращает поставки препаратов, лекарства не попали под санкции. Надо понимать, что могут быть временные перебои, и через некоторое время препарат вернется обратно».

Поддержка фармпроизводителей

Еще в марте 2022 года Москва на фоне санкций объявила о мерах поддержки фармацевтической отрасли, чтобы ускорить процесс импортозамещения. Крупнейшим проектом правительства Москвы в сфере импортозамещения лекарственных средств и развития отечественной фармацевтической отрасли являются офсетные контракты, в рамках которых город гарантирует, что будет покупать их продукцию в течение нескольких лет. Одной из объявленных весной прошлого года мерой поддержки стало расширение офсетных контрактов с фармпроизводителями.

По данным столичной мэрии на март 2022 года, в городе действует 84 фармпредприятия, на которых трудятся около 11 тыс. человек. По итогам 2021 года производство лекарственных средств в Москве выросло на 67,7%. Объем отгруженной продукции увеличился на 75,4%, достигнув 345 млрд руб. Объем инвестиций вырос в четыре раза, составив 14,4 млрд руб.

Например, Московский эндокринный завод (ФГУП «Эндофарм», выпускает 140 наименований препаратов, примерно треть из них относится к импортозамещающей продукции, более 75% выпускаемой номенклатуры входит в перечень ЖНВЛП) заключил со столицей офсетный контракт в 2021 году. «Заключение офсетных контрактов помогает городу гарантированно обеспечить граждан наиболее востребованными лекарственными препаратами, при этом производитель уверен в востребованности выпускаемой продукции на длительный срок и более активно инвестирует в научные разработки и новые производства», — говорит первый заместитель генерального директора ФГУП «Эндофарм» по науке Альфия Габидова.

Представитель компании также подчеркнула, что в соответствии с утвержденным планом производства на предприятии сформирован более чем годовой запас действующих и вспомогательных веществ, а также упаковочных материалов. Проведена и работа по подбору на будущее альтернативных поставщиков, добавила Габидова. Для бесперебойного производства ЖНВЛП предприятие также реализует с Минпромторгом ведомственный проект по организации собственного производства активных фармацевтических субстанций. «Так, в нашем филиале «Почеп» к 2025 году будет налажено производство 60 наименований необходимых фармацевтических субстанций, 12 из них уже производятся, еще шесть планируется внедрить в производство до конца 2023 года, — говорит Габидова. — Это позволит ФГУП «Эндофарм» обеспечить выпуск отечественных препаратов по полному циклу и независимость от импорта субстанций, сохраняя качество и ценовую доступность продукции».

Отечественное фармпроизводство является конкурентным, добавляет гендиректор «Р-Фарм» Василий Игнатьев. По его словам, российские правила производственной практики, необходимые для получения производственной лицензии, полностью соответствуют международным стандартам качества.