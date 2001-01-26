Две трагедии в Иркутской области

В Иркутской области произошло две трагедии. Всего лишь за сутки в области погибло 4 человека и более 50 попали в больницу в результате двух несчастных случаев.

Минувшей ночью на трассе Дурга – Чиндалек в автобусе произошел пожар. В огне погибли 4 человека, а еще 6 получили серьезные ожоги. Небольшой автобус марки "ПАЗ" был переполнен - в нем находились 50 человек. Огонь возник внезапно, и не все пассажиры успели покинуть салон. В настоящее время выясняются причины возгорания. Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу.

Трагическая ситуация произошла в селе Покосном Братского района Иркутской области. В результате отравления газом из газового баллончика госпитализированы 40 детей и 3 взрослых. Инцидент произошел в одной из школ села, пострадавшие - ученики 9 класса и трое учителей. 35 человек госпитализированы в местную больницу, а 8 детей вертолетом доставлены в городскую больницу Братска. На случай ухудшения состояния здоровья пострадавших, находящихся в больнице Покосного, в селе находится еще один вертолет. Из Братска в Покосное отправлены необходимые для лечения пострадавших медикаменты.