Вице-премьер Казахстана: выводы об отверстиях на упавшем лайнере пока невозможны

В Астане объяснили отказ делать выводы об отверстиях на упавшем лайнере

Делать выводы о происхождении отверстий на хвостовой части упавшего самолета на основании предварительных данных пока преждевременно, заявил Бозумбаев

Фото: Azamat Sarsenbayev / Reuters

Д️елать выводы о происхождении отверстий на упавшем в Казахстане самолете на основе предварительных данных преждевременно. Об этом заявил вице-премьер страны Канат Бозумбаев, передает ORDA.

Так он прокомментировал видеозапись, где показана хвостовая часть самолета. На ней видны повреждения, «похожие на следы от обстрелов», отмечает ORDA. На кадрах можно увидеть множество мелких сквозных отверстий на фюзеляже.

«Преждевременных заявлений делать я не смею. Даже предварительные выводы невозможны. Есть специалисты, которые проведут необходимые работы и экспертизы. Пока голословно что-либо говорить не могу», — сказал Бозумбаев.

Он подчеркнул, что власти страны завели уголовное дело по факту крушения, а на место уже прибыли криминалисты и эксперты гражданской авиации, которые должны провести расследование.

«В рамках возбужденного уголовного дела проведут экспертизы при взаимодействии со службами сопредельных государств», — заключил он.

Самолет Azerbaijan Airlines, следовавший рейсом Баку — Грозный, запросил вход в воздушное пространство Казахстана около 11:00 по местному времени (09:00 мск), подав сигнал об аварийной ситуации. В 11:28 с ним была потеряна связь, в 11:37 самолет столкнулся с землей.

В Актау самолет перенаправили из Махачкалы, куда его, в свою очередь, отправили из аэропорта Грозного. Причиной был туман, заявляли в аэропорту Грозного. По предварительным данным, авиакатастрофа произошла из-за столкновения лайнера с птицами, полагают в Azerbaijan Airlines. Как писала ORDA со ссылкой на очевидцев, птица попала в двигатель, после чего на борту взорвался кислородный баллон, и люди начали терять сознание. О взрыве баллона сообщало и управление здравоохранения Мангистауской области.

«Предварительно: после столкновения с птицами, из-за возникшей нештатной ситуации на борту воздушного судна, его командир принял решение идти на запасной аэродром — им был выбран Актау», — сообщали в Росавиации.

На борту находились 67 человек — 62 пассажира и пятеро членов экипажа, 38 из них погибли, а 29 — выжили. Все пострадавшие находятся в больнице. Среди выживших девять россиян — всего на борту их было 16, оставшиеся семь погибли.

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В России, Азербайджане и Казахстане после крушения самолета возбудили уголовные дела о нарушении правил безопасности. В Баку также возбудили дело о халатности.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 26 декабря днем траура в республике в связи с авиакатастрофой. Он прервал свой визит в Россию. Кремль выразил соболезнования родным и близким погибших.