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В Волгограде мужчина с ножом попытался проникнуть в лицей

Вооруженный ножом 52-летний мужчина попытался пройти в лицей № 3 в Волгограде. Его задержали, пострадавших нет. По данным МВД, он находился в наркотическом опьянении
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде мужчина с ножом попытался проникнуть в лицей
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В учебное заведение в Тракторозаводском районе Волгограда пытался пройти 52-летний мужчина с ножом, его задержали, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе регионального МВД. Как отмечает издание V1, инцидент произошел в лицее № 3.

«Днем 25 декабря 2024 года в полицию Волгограда поступило сообщение о том, что вооруженный ножом мужчина пытается войти в учебное заведение Тракторозаводского района», — говорится в сообщении МВД.

На место происшествия направили сотрудников полиции и Росгвардии. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

«По данному факту проводится проверка», — заключили в МВД.

Как пишет V1, мужчина проник на территорию лицея рано утром, когда дети шли на учебу, и ему удалось зайти внутрь здания. 

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Фото:Наталия Шатохина / Global Look Press

Как уточнили в городской администрации, мужчина «не смог пояснить цель своего визита и поэтому был остановлен охраной образовательного учреждения на входе». Он отказался покинуть фойе, в связи с чем охранники нажали «тревожную кнопку». Полиция прибыла на место происшествия «через несколько минут», заключили в администрации.

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Россия Волгоград МВД полицейские задержание нож Школа
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