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Катастрофа самолета Баку-Грозный ,  
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Снятые спасателями кадры с места крушения самолета в Казахстане

Появились снятые спасателями кадры с места крушения самолета в Казахстане
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Катастрофа самолета Баку-Грозный

Снятые спасателями кадры с места крушения самолета в Казахстане
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Спасатели, которые приехали на место крушения, сняли на камеру свою работу на месте авиакатастрофы. На кадрах видно, как машина пожарных подъезжает к месту крушения, потом — как они разворачивают пожарные рукава и тушат огонь на обломках самолета.

Также спасатели показали, как заходили в уцелевшую хвостовую часть самолета в поисках людей внутри.

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился около города Актау в Казахстане. Он выполнял рейс из Баку в Грозный. Потом самолету отказали в посадке в Грозном из-за метеоусловий и направили на запасной аэродром в Махачкалу, а оттуда — в Актау. На борту были 69 человек — 63 пассажира и 5 членов экипажа. Как минимум 29 человек выжили, 10 из них — россияне.

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