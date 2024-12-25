Никто из членов экипажа разбившегося лайнера Azerbaijan Airlines не выжил

Всего на борту, по последним данным, находились 67 пассажиров и пять членов экипажа. 32 человека выжили, среди них — десять граждан России

Фото: Азамат Сарсенбаев / Reuters

Все члены экипажа самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), разбившегося под Актау, погибли, пишет Orda со ссылкой на МЧС Азербайджана.

В списке выживших при крушении лайнера — 32 человека. Это граждане Азербайджана, России и Киргизии. Всего на борту находились 69 человек, включая пять членов экипажа.

AZAL опубликовала список из 62 пассажиров и пяти членов экипажа.

Список членов экипажа:

1. Кшнякин Игорь

2. Кальянинов Александр

3. Алиева Хокума

4. Асадов Зульфугар

5. Рагимли Айдан.

По предварительным данным Минтранса Казахстана, на борту были 37 граждан Азербайджана, шесть граждан Казахстана, три гражданина Киргизии и 16 россиян. Среди выживших — десять граждан России, 14 — Азербайджана, двое — Киргизии, гражданство троих не установлено, уточнили в Минздраве Казахстана.

Самолет Embraer 190 разбился у аэропорта Актау. Он летел из Баку в Грозный, но из-за тумана его перенаправили в Махачкалу. По словам представителя Росавиации Артема Кореняко, предварительно, после столкновения с птицами, «из-за возникшей нештатной ситуации на борту», командир самолета принял решение уйти на запасной аэродром — в Актау.