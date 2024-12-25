В Казахстане сообщили об обнаружении тел погибших при авиакатастрофе
На месте крушения самолета Azerbaijan Airlines близ казахстанского Актау обнаружены тела четырех погибших, сообщили РБК в управлении здравоохранения Мангистауской области.
«На сейчас в Мангиустаускую областную больницу доставлено 26 пострадавших, на уровне приемного покоя проводится сортировка. Из 24 доставленных семерых тяжелых госпитализируют в реанимацию. В областную детскую больницу поступили двое детей, 11 и 16 лет, госпитализированы», — рассказал руководитель управления Бекболат Избасаров.
При этом оба пилота, по предварительным данным, не выжили при крушении, сообщили «Интерфаксу» в оперативном штабе на месте ЧС.
Выполнявший рейс из Баку в Грозный лайнер разбился утром 25 декабря. По данным Минтранса Казахстана, всего на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Среди них: 37 граждан Азербайджана, 16 — России, шесть — Казахстана и три — Киргизии. В пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области республики уточняли, что выжили как минимум 28 человек.
Предварительная причина крушения — столкновение со стаей птиц, заявляли в авиакомпании. В управлении здравоохранения также уточняли, что на борту самолета взорвался баллон, из-за чего пострадали 14 человек, в том числе двое детей. Как рассказывали очевидцы, речь идет о кислородном баллоне, который взорвался уже после столкновения борта с птицами. После этого люди на борту начали терять сознание.
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