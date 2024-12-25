 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Казахстане сообщили об обнаружении тел погибших при авиакатастрофе

На месте авиакатастрофы под Актау нашли тела четырех погибших
На борту разбившегося самолета находились 67 человек, выжили как минимум 28 из них. В управлении здравоохранения Мангистауской области сообщили, что на месте происшествия найдены тела четырех человек
Фото: Азамат Сарсенбаев / Reuters
Фото: Азамат Сарсенбаев / Reuters

На месте крушения самолета Azerbaijan Airlines близ казахстанского Актау обнаружены тела четырех погибших, сообщили РБК в управлении здравоохранения Мангистауской области.

«На сейчас в Мангиустаускую областную больницу доставлено 26 пострадавших, на уровне приемного покоя проводится сортировка. Из 24 доставленных семерых тяжелых госпитализируют в реанимацию. В областную детскую больницу поступили двое детей, 11 и 16 лет, госпитализированы», — рассказал руководитель управления Бекболат Избасаров.

При этом оба пилота, по предварительным данным, не выжили при крушении, сообщили «Интерфаксу» в оперативном штабе на месте ЧС.

В Казахстане сообщили об обнаружении тел погибших при авиакатастрофе
Video

Выполнявший рейс из Баку в Грозный лайнер разбился утром 25 декабря. По данным Минтранса Казахстана, всего на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Среди них: 37 граждан Азербайджана, 16 — России, шесть — Казахстана и три — Киргизии. В пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области республики уточняли, что выжили как минимум 28 человек.

Предварительная причина крушения — столкновение со стаей птиц, заявляли в авиакомпании. В управлении здравоохранения также уточняли, что на борту самолета взорвался баллон, из-за чего пострадали 14 человек, в том числе двое детей. Как рассказывали очевидцы, речь идет о кислородном баллоне, который взорвался уже после столкновения борта с птицами. После этого люди на борту начали терять сознание.

Телеведущую Татьяну Лазареву заочно приговорили к 6,5 годам

Разрушители мифов: можно ли пить пиво после вина

Какие предновогодние скидки предлагают в новостройках Москвы

Шольц в поздравлении немцам рассказал о «чертовски суровых временах»

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

В проекте ГОСТа закрепили два названия шаурмы

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Тарасова посоветовала Загитовой делать ледовое шоу на свои деньги

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Казахстан тела погибшие авиакатастрофа
Материалы по теме
Как спасали выживших при крушении самолета в Казахстане. Видео
Общество
Власти объяснили, как летевший в Чечню самолет оказался в Казахстане
Общество
Казахстан открыл горячую линию для родных пострадавших при авиакатастрофе
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 104,23 (-1,02) Инвестиции, 24 дек, 18:10 Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 99,87 (-1,74) Инвестиции, 24 дек, 18:10
Апелляционный военный суд изменил приговор Беркович и Петрийчук⁠Политика, 12:17
Правительство допустило увеличение числа регионов с запретом майнингаКрипто, 12:17
В Казахстане создали комиссию по расследованию крушения самолетаОбщество, 12:15
Возьму в долю: как выбрать опционную программу для мотивации сотрудниковPro, 12:14
Омбудсмен Казахстана сообщила о двух выживших детях на борту самолетаОбщество, 12:11
В РПЦ рассказали об отношении к искусственному интеллектуОбщество, 12:09
Как продать оборудование, оставить его себе и получить деньги на новоеРБК и Альфа-Лизинг, 12:07
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
В Казахстане сообщили об обнаружении тел погибших при авиакатастрофеОбщество, 12:02
Azerbaijan Airlines опубликовала список пассажиров разбившегося самолета⁠Общество, 12:00
Алиханов заявил о планах повышать долю российского вина в меню и розницеВино, 11:50
Как спасали выживших при крушении самолета в Казахстане. ВидеоОбщество, 11:48
Подозреваемый назвал сумму за взрыв главы оборонного предприятияПолитика, 11:47
Дело возбудили по факту авиакатастрофы под АктауОбщество, 11:44
Кто такие белые хакеры и как ими становятсяРБК и Кибериспытание, 11:41