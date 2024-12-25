Учителя назвали желаемые подарки от школьников

Учителя предпочитают подарки, которые вызывают эмоции и напоминают об учениках, среди рациональных подарков в лидерах книги и канцелярские принадлежности, показал опрос

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Абсолютное большинство учителей назвали самыми желанными эмоциональные, а не рациональные подарки, показал опрос школьных учителей по всей России, который провели департамент по работе с сообществами «ВКонтакте» и всероссийский аналитический центр НАФИ.

В опросе приняли участие 500 школьных учителей в возрасте от 24 до 65 лет. РБК ознакомился с его результатами.

Более 80% опрошенных назвали совместное фото с учениками, видеопоздравления от них, открытки с личными пожеланиями, творческие представления от класса, поделки, совместный поход с классом в кино или музей наилучшими подарками, цветы посчитали таковыми 72% опрошенных.

Среди рациональных подарков учителя отдают большее предпочтение книгам (об этом заявили 80% опрошенных), канцелярским принадлежностям (74%), помощи по обустройству кабинета (70%), билетам на развлекательные и культурные мероприятия (66%), еще 66% рассказали, что рады получить кофе и чай.

Из всех опрошенных 73% считают, что главное в подарке — вложенные чувства, а 69% уверены, что самые ценные подарки нельзя купить в магазине.

Согласно данным исследования, девять из десяти преподавателей относятся к подаркам положительно и только 10% — отрицательно. При этом проявление знаков внимания больше нравится женщинам. Так, 47% женщин-учителей положительно воспринимают подарки от учеников, в то время как среди мужчин-учителей — только 26%.

Опрос также показал, что 35% учителей продолжают получать подарки и знаки внимания от бывших учеников. Активно поддерживают контакт с выпускниками подавляющее большинство опрошенных учителей — 91%. Хотя современные технологии, в том числе социальные сети и мессенджеры, стали основными каналами для связи между учителями и бывшими учениками, личные встречи остаются важными для 44% опрошенных преподавателей, показал опрос.

Преподаватель истории и обществознания, председатель профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков считает, что вряд ли можно проследить единую тенденцию в том, какие подарки учителя предпочитают больше всего, так как в школах могут быть установлены свои особые правила, а также по-разному работать родительские сообщества, которые эти подарки дарят. «По моему личному опыту, учителя не стремятся получать дорогие подарки и даже намеренно указывают на это ученикам и родителям», — сказал Казаков РБК. Он отметил, что практически не слышал, чтобы учителям дарили подарки деньгами.

Согласно ст. 575 Гражданского кодекса, школьники и их родственники не могут дарить работникам образовательных организаций подарки стоимостью выше 3 тыс. руб. В то же время количество таких подарков не ограничено.