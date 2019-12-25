В России назвали самые популярные тренды в соцсетях за 2019 год

В социальных сетях россиян стало больше картинок, а сами пользователи все меньше зависят от количества лайков. К такому выводу пришли эксперты Brand Analitycs, проанализировав работу соцсетей за этот год.

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Эксперты Brand Analitycs, проанализировав публичные сообщения в социальных сетях (исследование есть в распоряжении РБК), выявили основные тренды 2019 года. По их мнению, соцмедиа уже фактически стали «пятой властью».

Специалисты уверяют, что аналитику соцмедиа уже можно называть новой социологией. Подтверждением этому является тот факт, что журнал Forbes в этом году уже включил в формулу ряда своих рейтингов метрику популярности в социальных сетях, а Всероссийский рейтинг директоров по корпоративным коммуникациям TOP-COMM 2019 включил в методологию уже вторую соцмедийную метрику.

Вторым трендом года Brand Analitycs назвала увеличение в соцсетях числа картинок и видео. Ежедневно в русскоязычных соцмедиа публикуется более 25 млн картинок и более 2,4 млн постов с видео. «Возникнув в Snapchat, став успешным в Instagram, этот формат распространился на другие платформы, включая «ВКонтакте» и Facebook», - считают эксперты. Выстрелили и подкасты, интерес к которым вырос в 4 раза. В результате собственные платформы презентовали и крупные игроки: «Яндекс» и «ВКонтакте».

Также аналитики отмечают, что самыми популярными блогерами, способными привлечь внимание аудитории и стимулировать продажи, теперь являются не известные актеры, спортсмены или политики, а микро и нано инфлюенсеры, доверие к советам которых у аудитории заметно выше. «Бал здесь правят летсплееры, обзорщики и челленджеры», - говорится в исследовании Brand Analitycs.

Стала отходить на второй план «Новая искренность», которая была важным трендом в 2018 году. Общение все больше перетекает в «подзамок» и в сообщества по интересам, и люди становятся все менее зависимы от лайков. Из своей «социальности» пользователи пытаются извлечь практическую пользу: продать, купить, получить совет, найти партнеров.