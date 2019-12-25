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Умер генерал армии Махмут Гареев
В Москве умер президент Академии военных наук, бывший замначальника Генштаба СССР Махмут Гареев. Он прошел Великую Отечественную войну и войну в Афганистане
Махмут Гареев (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

В Москве на 97-м году жизни умер генерал армии и экс-замначальника Генштаба СССР Махмут Гареев. Об этом сообщил РБК руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

«Скончался сегодня ночью. Вчера вечером ему вызвали скорую помощь, он поступил в госпиталь. Сейчас комиссия по организации похорон», — сказал Дерябин.

Гареев родился в 1923 году в Челябинске. В 1941 году он закончил Ташкентское пехотное училище и после службы в Средней Азии отправился на фронт офицером. Он воевал на Западном фронте и 3-м Белорусском фронте и был четырежды ранен. Гареев принимал участие в битве за Москву и Курской битве. В 1945 году его отправили на Дальний Восток, где он участвовал в войне против Японии в составе 1-го Дальневосточного фронта. За время Великой Отечественной войны к 22 годам он дослужился до звания майора.

После войны Гареев служил на Дальнем Востоке и в Белоруссии, в 1959 году закончил Военную академию Генштаба и через несколько лет стал командиром дивизии. В 1970 году Гареева отправили в Египет, где он был главным военным советником. В 1978 году ему присвоили звание генерал-полковника, а в 1984 он стал заместителем начальника Генштаба.

В 1989 году, уже после начала вывода советских войск из Афганистана, Гареева назначили главным военным советником в этой стране. Он пробыл в Афганистане до 1990 года, оказывая консультативную помощь властям страны.

В 1992 году генерал Гареев ушел в отставку. В 1995 году его избрали президентом Академии военных наук, также он вошел в Управление генеральных инспекторов Министерства обороны.

За время службы Гареев был награжден четырьмя орденами Красного Знамени, тремя орденами Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны, орденом «За заслуги перед Отечеством» и орденом Александра Невского.

Авторы: Георгий Тадтаев, Любовь Порываева
Теги: Генштаб, военный, генерал
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