Прокуратура перепроверит детали усыновления Димы Яковлева

Псковская прокуратура проведет повторную проверку всех обстоятельств усыновления Димы Яковлева, скончавшегося в США по вине приемных родителей, оставивших его на солнцепеке в закрытой машине. Воспитанник Печорского дома ребенка был отдан в семью супругов Харрисон в феврале 2008г. по решению Псковского областного суда.

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На новой проверке настоял губернатор Псковской области Андрей Турчак после того, как в СМИ появилась информация о сфабрикованности судебного процесса, сообщает администрация. Так, отмечалось, что приемным родителям ребенка передали, несмотря на желание родных бабушки и дедушки усыновить мальчика.

Напомним, ребенок погиб в американском городе Пурсервилле 8 июля 2008г., когда в 32-градусную жару приемный отец оставил его на 9 часов на заднем сиденье автомобиля без воды. При этом, Майлс Харрисон был уверен, что по дороге на службу отвез ребенка в ясли. В результате мужчину оправдали. После этого СКР возбудил уголовное дело с целью выяснить обстоятельства гибели Д.Яковлева и проверить законность его усыновления в городе Печоры Псковской области.

В минувшую пятницу Госдума в третьем чтении приняла закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". Одна из норм документа, получившего неофициальное название "закон Димы Яковлева", запрещает американцам усыновлять российских детей.

Это стало ответом на одобренный конгрессом США в начале декабря "закон Магнитского", вводящий визовые и иные санкции против россиян, причастных к смерти в СИЗО "Матросская тишина" российского юриста Сергея Магнитского. Президент США Барак Обама может подписать закон до конца года, после чего он вступит в действие.

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