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Умерла одна из сорвавших покушение на Сталина разведчиц Гоар Вартанян
Она в составе разведгруппы сорвала покушение на Сталина, Черчилля и Рузвельта, которое планировал Гитлер в 1943 году во время Тегеранской конференции
Гоар Вартанян (Фото: Юрий Самолыго / ТАСС)

В Москве на 94-м году жизни умерла советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян, так же известная под псевдонимом Анита. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР).

«Ушел из жизни близкий всем нам человек», — говорится в сообщении.

Гоар (девичья фамилия — Пахлеванян) родилась 25 января 1926 года в городе Ленинакан (ныне Гюмри). В начале 1930-х вместе с семьей переехала в Иран. Там в 16-летнем возрасте вступила в антифашистскую группу, возглавляемую Геворком Вартаняном. Впоследствии Гоар вышла за него замуж.

В 1943 году Гоар в составе группы Вартаняна принимала участие в операции по обеспечению безопасности Тегеранской конференции. Именно эта группа сорвала покушение на лидеров «большой тройки» — Уинстона Черчилля, Франклина Рузвельта и Иосифа Сталина, которое запланировал фюрер фашистской Германии Адольф Гитлер.

В 1951 году Вартаняны вернулись из Ирана в СССР, а спустя пять лет успешно окончили Ереванский институт иностранных языков. Затем на протяжении десятилетий они работали разведчиками в ряде стран мира, действуя под псевдонимами Анита и Анри. В 1984 году Геворку было присвоено звание Героя Советского Союза, а Гоар наградили орденом Красного Знамени, о чем они узнали, находясь в Италии, благодаря шифровке из Москвы. В 1986 году после 30 лет плодотворной работы на нелегальном положении они вернулись на родину.

Вплоть до 2000 года супруги Вартанян готовили кадры для Службы военной разведки. 20 декабря того же года имя Геворка Вартаняна было рассекречено. Это произошло в день 80-летия СВР. При этом большинство проведенных им операций засекречено до сих пор.

Автор: Михаил Юшков
Теги: разведчик, СВР
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