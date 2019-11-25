Умерла одна из сорвавших покушение на Сталина разведчиц Гоар Вартанян

Она в составе разведгруппы сорвала покушение на Сталина, Черчилля и Рузвельта, которое планировал Гитлер в 1943 году во время Тегеранской конференции

Гоар Вартанян (Фото: Юрий Самолыго / ТАСС)

В Москве на 94-м году жизни умерла советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян, так же известная под псевдонимом Анита. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР).

«Ушел из жизни близкий всем нам человек», — говорится в сообщении.

Гоар (девичья фамилия — Пахлеванян) родилась 25 января 1926 года в городе Ленинакан (ныне Гюмри). В начале 1930-х вместе с семьей переехала в Иран. Там в 16-летнем возрасте вступила в антифашистскую группу, возглавляемую Геворком Вартаняном. Впоследствии Гоар вышла за него замуж.

В 1943 году Гоар в составе группы Вартаняна принимала участие в операции по обеспечению безопасности Тегеранской конференции. Именно эта группа сорвала покушение на лидеров «большой тройки» — Уинстона Черчилля, Франклина Рузвельта и Иосифа Сталина, которое запланировал фюрер фашистской Германии Адольф Гитлер.

В 1951 году Вартаняны вернулись из Ирана в СССР, а спустя пять лет успешно окончили Ереванский институт иностранных языков. Затем на протяжении десятилетий они работали разведчиками в ряде стран мира, действуя под псевдонимами Анита и Анри. В 1984 году Геворку было присвоено звание Героя Советского Союза, а Гоар наградили орденом Красного Знамени, о чем они узнали, находясь в Италии, благодаря шифровке из Москвы. В 1986 году после 30 лет плодотворной работы на нелегальном положении они вернулись на родину.